"Alice Nevers : un double épisode final en préparation ?"

ALICE NEVERS. Après 18 saisons, la série Alice Nevers s'arrête. Cependant, l'actrice principale Marine Delterme a évoqué un possible final, afin de dire au revoir comme il se doit aux personnages phares de la série de TF1.

[Mis à jour le 25 janvier 2021 à 17h49] Malgré le fait qu'il n'y aura pas de 19ème saison, Alice Nevers et le commandant Marquand devraient revenir sur nos écrans pour un ultime double épisode de la série. Marine Delterme, l'interprète du juge Alice Nevers s'est exprimée sur ce sujet dans les colonnes du Parisien. L'actrice a d'abord tenu a souligné le bonheur qu'elle a eu d'interpréter ce personnage pendant toutes ces années. "Cela a été extraordinaire d'incarner une héroïne aussi longtemps, grâce au public qui m'a donné beaucoup de marques d'amour et de fidélité" a-t-elle notamment expliqué, avant d'ajouter "Mais avec TF1, nous avons senti sur les derniers tournages, que nous avons dû reporter après le premier confinement que le monde avait changé et que nous étions arrivés à la fin d'un cycle." Elle a également annoncé que la série devrait se clôturer sur un double épisode actuellement en écriture, pour son plus grand bonheur, mais que cela se ferait seulement si le scénario est à la hauteur des attentes de la première chaîne. En effet, elle a dévoilé "Ce qui me réjouirait, ce serait d'avoir un beau final. Mais TF1 a été très clair, il n'y aura un final que si l'écriture est à la hauteur, en offrant des épisodes forts et événementiels aux spectateurs. La balle est dans les camps d'Ego production".

Selon les informations d'Allociné, l'arrêt de la série est la conséquence de la baisse des audiences sur les cibles. En effet, Alice Nevers rassemblait un grand nombre de téléspectateurs, avec une moyenne de 5,18 millions pour les deux derniers épisodes de la saison 18, mais les scores attendus sur sa cible principale n'étaient pas au rendez-vous. Lors du lancement de cette dernière saison, les femmes responsables des achats de moins de 50 ans (FRDA-50) représentaient une part d'audience de 16,9%, un chiffre insuffisant pour un prime-time sur TF1. En attendant les ultimes épisodes d'Alice Nevers, les fans de la série pourront retrouver Alice Nevers et le commandant Marquand dans les deux derniers épisodes de la saison 14 de Section de recherches, qui commence le 28 janvier sur TF1, en première partie de soirée. Ces épisodes seront un crossover évènement entre les deux séries, dans lequel deux homicides similaires qui surviendront à Paris et à Nice, vont rapprocher l'équipe d'Alice Nevers et celle du capitaine Martin Bernier.

Alice Nevers est une déclinaison de la série Florence Larrieu : le juge est une femme, diffusée entre 1993 et 2002 et portée par Florence Pernel. La saga "le juge est une femme " s'inscrit ainsi dans le top trois des séries diffusées le plus longtemps avec 27 ans de longévité. Elle dépasse alors Julie Lescaut (22 ans) et rejoint Commissaire Moulin (32 ans) et Une famille formidable (26 ans).

Quels sont les futurs projets de Marine Delterme ?

La comédienne qui aimerait pour Alice Nevers "un final joyeux à la hauteur des attentes du public, qu'il ne soit pas déçu mais heureux de refermer cette parenthèse" a donné des informations sur ses prochains projets. Nous pourrons notamment retrouver Marine Delterme dans un téléfilm avec Marc Lavoine sur TF1, intitulé Loin de chez moi, dans lequel elle interprètera Victoire, une peintre expatriée à Amsterdam avec son mari. Dans ce thriller psychologique, elle devra faire face à une jeune fille au pair qui va bouleverser sa vie. Elle va également tourner dans Manipulations, une série de six épisodes qui sera diffusée sur France 2. Celle-ci racontera la descente aux enfers d'une femme victime d'un pervers narcissique. La femme de l'écrivain et réalisateur Florian Zeller, va aussi réaliser un film pour le cinéma sur un sujet qui la passionne, celui de l'amitié entre le peintre Claude Monet et l'homme d'État Georges Clemenceau. Elle a également annoncé avoir développé un scénario durant le confinement, qui porte sur l'inceste, un sujet majeur qui lui tient à cœur de criminaliser.