"L'amour est dans le pré : des adieux déchirants pour Franck, résumé"

L'AMOUR EST DANS LE PRE 2021. Dans l'épisode de L'amour est dans le pré diffusé le 18 octobre 2021, Franck a dû faire ses adieux à l'une de ses prétendantes.

[Mis à jour le 19 octobre 2021 à 6h00] L'heure était aux choix pour les agriculteurs de L'amour est dans le pré. Dans l'épisode 8 diffusé le 18 octobre 2021 sur M6, Delphine a choisi Ghislaine, tandis qu'Hervé poursuit une romance avec Stéphanie. Du côté de Franck, la décision a été prise… par l'une de ses prétendantes ! Alors que le sylviculteur se rapprochait visiblement d'Anne-Lise, Cécile a pris la décision de quitter son exploitation. La distance aura eu raison de sa relation naissante avec l'agriculteur, qui préférerait avoir une compagne tous les soirs à ses côtés que de prendre le temps de construire une romance avec Cécile.

Les adieux de Franck et Cécile dans L'amour est dans le pré ont été déchirants. En larmes, elle lui explique qu'elle n 'est pas celle qu'il [lui] faut". "C'est le pratique qui le prend sur le sentiment, admet-il en la laissant partir. Le temps partiel, j'ai déjà fait, et ça m'effraie. C'est peut-être moi qui ne suis pas prêt à ça… Je penserai souvent à toi, tu m'as fait rêver." L'agriculteur confie cependant devant les caméras de M6 qu'il aura toujours une pensée pour Cécile… Et après avoir embrassé Anne-Lise, Franck admet qu'il continue de penser secrètement à Cécile ! "En même temps que Cécile, une partie de mon coeur est parti. C'est moi qui ait fait ce choix d'ailleurs, j'étais peut-être pas prêt à le faire si rapidement." Le sylviculteur changera-t-il d'avis ? Il faudra attendre la diffusion des bilans de L'amour est dans le pré 2021 dans quelques semaines pour en avoir le cœur net.

Hervé a fait son choix. Entre Vanessa et Stéphanie, le cœur d'Hervé a longtemps décidé, mais sa décision est désormais prise : Stéphanie est celle qu'il a choisi pour poursuivre l'aventure de L'amour est dans le pré. L'éleveur picard a cependant eu beaucoup de mal à annoncer la nouvelle à son autre prétendante, Vanessa, souhaitant ménager ses sentiments. Après une journée à la faire apprendre, il lui annonce toutefois sa décision, ce qui ne plaît pas à sa prétendante : "il aurait dû dire les choses clairement et ne pas tourner autour du pot" estime Vanessa, avant de rentrer chez elle. Stéphanie et Hervé peuvent désormais profiter de moments à deux pour se découvrir davantage.

Les déchirants adieux de Cécile à Franck. Au cours du séjour à la ferme, Franck s'est rapproché d'Anne-Lise, qui est prête à tout abandonner pour vivre auprès du sylviculteur. Ce n'est pas le cas de Cécile, qui préfère construire progressivement une relation, dans un premier temps à distance. Lorsqu'elle se rend compte que Franck ne recherche pas les mêmes choses qu'elle au quotidien, Sylvie décide de quitter l'exploitation de l'agriculteur de L'amour est dans le pré. Leurs adieux sont déchirants. Désormais seul avec Anne-Lise, Franck partage un moment romantique avec elle, l'embrassant même à plusieurs reprises… Mais Franck continue de penser à la prétendante qui est partie. "En même temps que Cécile, une partie de mon coeur est parti'', confie-t-il devant les caméras de M6. "C'est moi qui ait fait ce choix d'ailleurs, j'étais peut-être pas prêt à le faire si rapidement." Cécile et Franck vont-ils se retrouver, ou va-t-il poursuivre une romance avec Anne-Lise ?

Vincent le Vigneron se rapproche de Marie-Jeanne. Alors qu'il pensait qu'il serait davantage séduit par Stéphanie, la dog-sitter, Vincent le vigneron découvre qu'il ressent davantage d'attirance pour Marie-Jeanne. Cette dernière partage ses goûts, son humour, et semble plus calme que sa rivale en amour. Si le vigneron s'imagine poursuivre l'aventure avec elle, Marie-Jeanne lui confie qu'elle est davantage sur la réserve : pour le moment, elle ne ressent pas de séduction amoureuse. Mais elle ne ferme pas encore la porte à une possible romance avec l'agriculteur. Ce dernier lui promet de se montrer patient et lui laisse la possibilité de décider ce qu'il adviendra de leur relation.

Delphine craque pour Ghislaine. Delphine a mis du temps à laisser transparaître ses sentiments, à tel point que Ghislaine s'est mise à douter : son coup de foudre pour l'arboricultrice est-il réciproque ? Alors qu'elle craque, Delphine lui confie que c'est avec elle qu'elle souhaite poursuivre l'aventure. Elle annonce le lendemain à Christelle qu'elle ne ressent pas d'attirance pour elle, ce qui est un soulagement pour la prétendante : elle non plus, n'était pas dans la séduction. Les deux femmes se séparent en meilleurs termes qu'au début du séjour à la ferme. Une fois sa rivale partie, Ghislaine peut se permettre d'être beaucoup plus tactile et affectueuse avec Delphine, qui le lui rend bien. Les deux femmes semblent s'être définitivement trouvées.

Jean-Daniel se dispute avec Zakia. En Suisse, Jean-Daniel a du mal à entrer dans la séduction avec ses prétendantes. Il confie toutefois ressentir une préférence pour Céline. Cette dernière lui avoue qu'elle ne ressent pour l'éleveur que de l'amitié, suggérant qu'il n'est pas encore prêt à débuter véritablement une nouvelle relation. Lors de son rendez-vous avec Zakia, cette dernière l'interroge sur ce qu'il pourrait changer dans sa vie de couple, et ce qu'il attend de la femme de sa vie. Mais ses questions maladroites sur sa manière de s'habiller le vexent, tandis que Zakia s'énerve de trouver l'éleveur totalement buté, qui refuse de répondre à ses questions. Le ton finit par monter, jusqu'à ce que le dîner prenne fin. Désormais, Jean-Daniel écarte totalement l'idée d'un rapprochement avec Zakia, qu'il trouve beaucoup trop sévère et autoritaire.

Les prétendants de Nathalie déçus. Pour Bruno comme pour Stéphane, l'arrivée chez Stéphanie fait l'effet d'une douche froide : ils ne retrouvent pas l'agricultrice pétillante des speed-datings. Dans la réserve, Nathalie ne parle que de son travail et n'essaie pas d'aller dans la séduction. Elle a toutefois confié qu'elle ne ressentait pas de sentiments romantiques pour Bruno, mais davantage un sentiment d'amitié. A l'inverse, elle est attirée par Stéphane. Mais ce dernier ne comprend pas son accueil froid : "Je m'attendais à autre chose. Je pensais qu'il s'était passé quelque chose au speed-dating, et là je ressens absolument rien. Ce sont des échanges de regard que je retrouve plus en arrivant aujourd'hui". Il espère pouvoir apprendre à la connaître lors des quelques jours passés chez elle, mais il a cependant l'impression de "s'être trompé".

Sébastien craque pour Karine "la brune". Alors que Sébastien commençait à ressentir une attirance inattendue pour "Karine la blonde", avec qui il avait une très bonne alchimie, l'arrivée de "la brune" vient tout bouleverser. Le coup de coeur ressenti lors des speed-datings est de retour. Depuis l'arrivée de "la brune", l'autre Karine est totalement éclipsée. A l'inverse, Sébastien échange confidences et plaisanteries avec Karine la parisienne, les deux partagent une complicité évidente.

Vincent le Provençal penche en faveur de Natasha. Vincent le Provençal ne veut pas encore prendre de décision… Mais il est évident que le choix du cavalier penche davantage pour Natasha que pour Hafsa. Il trouve la jeune femme de 26 ans pétillante, pleine de vie et de bonne humeur, ce qui lui plait beaucoup. Les deux tourtereaux font plusieurs tentatives de rapprochement et sont clairement dans le flirt. A l'inverse, Hafsa ne marque pas de points, qui s'interroge de savoir s'ils seront réellement compatibles ou non.

Etre Paulette et Dan, l'évidence. Paulette multiplie les activités pour sonder davantage ses deux prétendants, tous dans la retenue. Il faudra une séance spirituelle dans un lac souterrain et une visite au marché pour qu'elle apprenne vraiment à découvrir Bruno et Dan. Toutefois, ce dernier écrase la concurrence en dédiant une chanson d'amour à l'éleveuse d'âne. Entre les deux, c'est une évidence au-delà du coup de foudre. Même Bruno sent que quelque chose est en train de naître entre eux.

Jean-François et Mélanie s'embrassent. Durant les speed-datings, le coup de foudre entre Jean-François et Mélanie était palpable. La romance entre les deux Ariégeois se confirme lors du séjour à la ferme. Lors d'un rendez-vous en tête-à-tête, ils reviennent sur ce coup de coeur indéfinissable à Paris. Au cours de l'échange, ils se rapprochent et finissent par s'embrasser. "C'est mon âme soeur, commente ensuite Mélanie, en larmes, devant les caméras de M6,c'est l'homme que j'attendais. J'ai beaucoup de chance, la vie est beaucoup plus jolie quand on est accompagnés…" A l'inverse, avec Marie-Ange, il sent que "ça ne le fait pas du tout" et ne fait pas d'effort pour entrer dans la séduction.

Valentin confirme son coup de foudre pour Charley. Aux speed-datings, Valentin n'avait d'yeux que pour Charley. Et ce coup de foudre semble se confirmer lors du début du séjour à la ferme. L'agriculteur et la jeune femme se rapprochent à l'occasion d'une balade en tracteur, au grand désespoir de Natasha, qui n'arrive pas à sortir de sa timidité et à exister dans le trio. La jeune femme multiplie les maladresses en rappelant le retard qu'a pris Valentin pour venir la chercher, tentant des plaisanteries qui ne fonctionnent pas. L'issue du séjour à la ferme est-elle jouée ?

L'amour est dans le pré est une émission diffusée sur M6 depuis le 8 septembre 2005. Chaque année, des agriculteurs et agricultrices y participent dans l'espoir de trouver l'amour grâce à la diffusion de leurs portraits dans l'émission. Celle-ci est présentée par Karine Le Marchand. La saison 16 est actuellement en cours de diffusion sur la sixième chaîne : les portraits ont déjà été diffusés en février 2021, avant les speed-datings à partir du 30 août 2021. L'émission se poursuivra par le séjour à la ferme des prétendants et prétendantes retenus par les agriculteurs et agricultrices de la saison.

Malgré la crise sanitaire liée au coronavirus, L'amour est dans le pré est bien de retour dès le début de l'année pour son édition 2021. Les portraits de la saison 16 ont été diffusés sur M6 les 1er et 8 février 2021. Après la diffusion des portraits, le reste de la saison (speed-datings, séjours à la ferme, bilan...) sera à découvrir tous les lundis à partir du 30 août 2021 sur la sixième chaîne, pour une fin de saison prévue à la fin de l'année.

Il est bien sûr possible de regarder en replay les portraits ainsi que les épisodes de L'Amour est dans le pré après la diffusion au programme TV. Pour regarder les épisodes en direct ou les revisionner, il suffit de se rendre sur le site 6play.fr mais aussi sur la plateforme de streaming Salto, qui diffuse chaque épisode avec une semaine d'avance.

