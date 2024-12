L'Amour est dans le pré veut changer d'air en 2025, une nouveauté "olé olé" pour le 20e anniversaire

Succès incontestable de M6, L'Amour est dans le pré s'apprête à fêter ses 20 ans l'an prochain. Pour marquer le coup, l'émission va repousser les frontières de l'amour et oser un gros changement.

C'est l'heure du bilan. Comme chaque fin d'année, M6 a programmé les deux émissions finales de L'Amour est dans le pré les 25 novembre et 2 décembre 2024, pour donner aux téléspectateurs le verdict de cette longue saison. Qui a trouvé l'amour, qui l'a raté ? Chaque agriculteur et chaque agricultrice vient se confier, seul(e) ou avec sa moitié, sur cette expérience hors du commun. Et elle pourrait l'être encore plus à partir de 2025, M6 ayant prévu de renouveler le concept avec de grosses nouveautés.

La chaîne et la société de production Fremantle ont en effet déjà les yeux rivés sur la saison prochaine, celle des 20 ans de ce programme devenu culte en France. Il faut dire que le recrutement des agriculteurs et agricultrices à la recherche de l'amour débute très tôt, pour pouvoir les présenter aux téléspectateurs dès le mois de janvier généralement et commencer à recevoir les courriers des "prétendants" et "prétendantes".

Et il faudra peut-être que ces derniers acceptent de voyager pour rencontrer les stars de L'Amour est dans le pré 2025. Outre les traditionnels célibataires de l'Hexagone, le casting s'ouvre en effet pour la première fois aux agriculteurs et agricultrices expatriés ainsi qu'aux candidats francophones vivant hors de nos frontières, que ce soit au Québec ou dans les territoires d'Outre-Mer. "On ne veut rien s'interdire pour les 20 ans", a ainsi confié Fremantle à Télé-Loisirs.

Des accents belges, québécois ou suisses pourraient donc venir se mêler à ceux de nos régions dans cette émission résolument tournée vers les terroirs. Sans aller jusqu'en Espagne pour les "olé olé" (encore que), il y aura donc de quoi pimenter cette saison 2025 de l'ADP. En plus du côté pittoresque, cette ouverture à l'international vise aussi à diversifier les profils, à découvrir d'autres activités agricoles et de nouveaux paysages somptueux, sans oublier de susciter de nouvelles histoires d'amour au-delà des frontières.

Le casting est d'ores et déjà ouvert. Pour dénicher ces nouveaux héros de L'amour est dans le pré, un appel à candidatures a d'ores et déjà été lancé par Karine Le Marchand elle-même. Dans une vidéo diffusée sur M6, l'animatrice star a exhorté les agriculteurs de France et d'ailleurs, âgés de 25 ans et plus, à tenter l'aventure de l'amour cathodique.

Le tournage de cette saison anniversaire, lui, démarrera début 2025 pour une diffusion attendue à partir de l'été, avant la grande rentrée de septembre. En attendant de souffler ses 20 bougies, L'amour est dans le pré n'a donc pas fini de nous réserver quelques surprises et de belles histoires. Car en amour comme en agriculture, il faut savoir sortir des sentiers battus.