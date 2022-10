"L'amour est dans le pré : rien ne va plus entre Noémie et Gaël, résumé"

L 'AMOUR EST DANS LE PRÉ 2022. Dans l'épisode de L'amour est dans le pré diffusé ce lundi 24 octobre, Karine Le Marchand intervient pour tenter de réconcilier le jeune couple.

[Mis à jour le 25 octobre 2022 à 6h00] Coup de théâtre dans L'amour est dans le pré : après avoir débuté une belle love story, Noémie et Gaël se sont séparés. Mais pourquoi cette surprenante rupture ? Rappelons que dans les épisodes précédents, Noémie était tombée sous le charme du mystérieux Gaël qui avait peu à peu commencé à exprimer ses sentiments. Et ce lundi 24 octobre, Noémie s'est montrée désireuse d'un rapprochement avant le départ de son prétendant, lui proposant de passer la nuit ensemble. Le lendemain, tandis que Noémie réalisait avec émotion le chemin parcouru et savourait le bonheur de s'ouvrir à l'amour, Gaël rêvait déjà de la rendre heureuse pour le reste de sa vie.

Mais à peine trois semaines plus tard, toujours dans cet épisode de L'amour est dans le pré, Karine Le Marchand a dû intervenir pour essayer de réconcilier le couple. Il semblerait que l'éleveuse n'arrivait pas à se sentir complètement elle-même aux côtés du rugbyman, ce qui l'a poussée à prendre la décision de le quitter. Pour sa part, Gaël, qui s'était pourtant montré très attentionné envers elle, ne comprend pas la situation et voudrait recoller les morceaux. Mais Noémie est catégorique : "c'est terminé à tout jamais". La jeune femme a en effet réalisé qu'elle devait encore travailler sur elle-même. Ayant trop souffert par le passé, elle n'est peut-être pas tout à fait prête à se sentir aimée. Nous reverrons donc l'éleveuse lors du bilan. Sera-t-elle accompagnée ?

Valérie décide de s'éclipser

Toujours dans l'épisode de L'amour est dans le pré diffusé le 24 octobre sur M6, Jean-Paul et ses deux prétendantes se sont essayés à la danse. Et alors que le viticulteur a passé "un moment extraordinaire" avec Dévi, Valérie a vite constaté qu'avec le gentleman farmer, le rapprochement physique ne se faisait pas naturellement. De plus, convaincue que le viticulteur n'aurait pas assez de temps pour une relation amoureuse, elle a décidé de s'éclipser. Jean-Paul a donc pu se consacrer exclusivement à Dévi, mais bien qu'il ait eu un coup de cœur, rien ne s'est décidé pour l'instant. Jean-Paul retrouvera-t-il Dévi en Suisse ? Affaire à suivre.

Éric fait le grand saut pour épater Agnès

Ce lundi 24 octobre dans L'amour est dans le pré, c'est aussi l'heure des décisions pour Agnès qui a proposé à ses deux prétendants de passer la journée dans un parc de loisirs et d'aventure. Et bien que la tyrolienne à 420 mètres d'altitude ait été une simple formalité pour Christian, Éric a affronté sa peur du vide pour impressionner Agnès. Quoi qu'il en soit, la maître brasseuse a fait son choix et a annoncé à Christian qu'elle avait plus d'atomes crochus avec Éric. Agnès et Éric prendront le temps de se découvrir avant de se lancer dans une éventuelle histoire d'amour.

L'amour est dans le pré est une émission diffusée sur M6 depuis le 8 septembre 2005. Chaque année, des agriculteurs et agricultrices y participent dans l'espoir de trouver l'amour grâce à la diffusion de leurs portraits dans l'émission. Celle-ci est présentée par Karine Le Marchand. Les portraits de la saison 17 sont diffusés sur la sixième chaîne les 14 et 21 février 2022, avant le reste de la saison 17 depuis le 22 août 2022.

L'amour est dans le pré présente 13 agriculteurs au cours de sa saison 2022. Parmi eux, on compte neuf hommes et quatre femmes, âgés de 25 à 73 ans. Plusieurs profils atypiques sont à noter durant cette édition, et les téléspectateurs ont pu découvrir leurs caractères respectifs dans les portraits diffusés les 14 et 21 février 2022. Voici la liste des candidats de L'amour est dans le pré 2022 :

Agnès , 58 ans, est maître brasseuse. Elle vit dans le Grand Est. Après les speed-datings, elle invite Eric et Christian. Mais c'est le premier qui emporte sa préférence.

Alain est âgé de 58 ans et vit en région Auvergne-Rhône-Alpes. Il travaille comme éleveur de veaux sous la mère et commerçant. Atteint de la Covid-19 lors des speed-datings, il a invité ses trois prétendants, Alain, Gilbert et Jean-Noël à la ferme. Il finit cependant par choisir son homonyme, Alain, tout en émettant des réserves.

Alain "le Breton" est âgé de 73 ans. Il travaille dans l'équi-tourisme, en Bretagne. Après les speed-datings, il a choisi d'inviter Catherine et Marie-Ange lors du séjour à la ferme. C'est avec cette dernière qu'il choisit de poursuivre l'aventure.

Alexandre est un éleveur laitier et céréalier âgé de 36 ans originaire de Normandie. Il invite Laura et Annaïg à passer le séjour à la ferme. Laura remarque bien qu'Alexandre et elle ne sont pas compatibles et décide de partir. La romance peut débuter pour Alexandre et Annaïg.

Emmanuelle est une viticultrice de 42 ans, originaire du Grand-Est. Elle est la fille de Jean-Paul, également candidat à l'ADP cette saison. Elle décide toutefois d'abandonner sa participation après la lecture du courrier.

Guillaume "l'Auvergnat" est un éleveur de vaches allaitantes et de ferme pédagogique. Il est âgé de 34 ans et vit en Auvergne, comme son surnom l'indique. Il profite du séjour à la ferme en compagnie de Maxime et de Tom, et choisit Tom pour poursuivre une romance.

Guillaume "du Limousin" est un éleveur de vaches allaitantes et de volailles de 28 ans, originaire de Nouvelle-Aquitaine. Après avoir invité Noémie et Margot à séjourner chez lui, il déchante en se rendant compte que ses deux prétendantes sont amies. C'est finalement avec Noémie qu'il choisit de poursuivre son aventure amoureuse.

Jean est âgé de 58 ans. Eleveur de vaches allaitantes, il vit en Auvergne-Rhône-Alpes. Après des semaines de tensions entre ses deux soupirantes, il finit par choisir Laurence, après l'avoir embrassée devant sa rivale Nathalie.

Jean-Paul est un viticulteur de 70 ans, originaire du Grand-Est et le père d'Emmanuelle. Contrairement à sa fille, il poursuit l'aventure en invitant dans son exploitation Valérie, un ancien flirt, et Devi. C'est cette dernière qui a emporté sa préférence.

Nadège est une inséminatrice d'équins de 30 ans. Elle vit en Bretagne. Elle a invité Maxime et Corentin à passer le séjour à la ferme, mais Maxime a fini par quitter l'aventure.

Noémie est la benjamine de cette saison 2022 de L'ADP. Cette céréalière et éleveuse de vaches, âgée de 25 ans, est originaire de Bourgogne-Franche-Comté. Elle a avoué à Romain, qui a quitté la ferme, avoir une préférence pour Gaël. Mais trois semaines plus tard, ils rompent.

Sébastien vit dans un petit village de Corse. Âgé de 35 ans, il est éleveur de cochons, charcutier et castanéiculteur. Il profite du séjour à la ferme avec Perrine et Léa, mais c'est cette dernière qui a sa préférence.

Thierry est un ancien candidat de L'amour est dans le pré. On a pu l'apercevoir au cours de la saison 10. Viticulteur et arboriculteur, cet homme de 65 ans vit en région PACA. Alors qu'il souhaite faire preuve de patience, il embrasse Sylviane au bout du deuxième jour et choisit de continuer l'aventure avec elle, alors qu'elle n'est pas encore amoureuse de lui.

L'amour est dans le pré a fait son retour le 22 août 2022 sur M6. Les spectateurs ont pu découvrir le premier épisode de la saison et les premiers speed-datings entre agriculteurs et candidat(e)s à leur cœur. Par la suite, l'émission est diffusée tous les lundis soirs sur M6 à partir de 21h10. Les portraits des agriculteurs et agricultrices, quant à eux, ont été diffusés au mois de février dernier.

Il est bien sûr possible de regarder en replay les portraits ainsi que les épisodes de L'Amour est dans le pré après la diffusion au programme TV. Pour regarder les épisodes en direct ou les revisionner, il suffit de se rendre sur le site 6play.fr mais aussi sur la plateforme de streaming Salto, qui diffuse chaque épisode avec une semaine d'avance.

Les téléspectateurs de L'amour est dans le pré vibrent en même temps que les candidats à chaque saison. Si certains ont durablement trouvé l'amour grâce à l'émission M6, d'autres se sont malheureusement séparés de leurs prétendants et prétendantes durant ou après la diffusion. Découvrez ce que sont devenus les agriculteurs des anciennes saisons de L'amour est dans le pré ci-dessous :

Si vous êtes agriculteur ou agricultrice et que vous souhaitez tenter votre chance dans L'amour est dans le pré pour la saison prochaine, vous pouvez entrer en contact avec la production via l'adresse mail suivante : lamourestdanslepre@m6.fr ou bien en envoyant votre candidature à cette adresse : L'Amour est dans le pré TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02.

Si vous êtes intéressés par l'un des agriculteurs de cette saison, il faut lui écrire à l'adresse suivante : L'Amour est dans le pré – TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02 ou par mail en se connectant à la page "L'amour est dans le pré" sur 6play. Il ne faut pas oublier de joindre une photo récente de vous et préciser le nom de l'agriculteur à qui vous envoyez votre lettre.