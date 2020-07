"La France a un incroyable talent : Kenny Thomas gagnant de la bataille du jury, le classement"

LA FRANCE A UN INCROYABLE TALENT - L'acrobate à moto Kenny Thomas a remporté la première édition de La Bataille du Jury. Il remporte 100 000 euros.

[Mis à jour le 15 juillet 2020 à 10h15] C'est une surprise qui a attendu les téléspectateurs de La France a un incroyable talent. Après quelques semaines de compétition, c'est finalement Kenny Thomas qui a été désigné premier gagnant de La Bataille du jury. L'acrobate à moto, qui faisait partie de l'équipe d'Hélène Segara, a ainsi raflé la victoire, malgré les réticences de Marianne James pour ses numéros. Dans le détail, celui qui était finaliste lors de la saison 11 est arrivé premier, devant l'acrobate Rémi Martin (deuxième), le chanteur improvisateur Thomas Boissy (troisième), les magiciens French Twins (quatrièmes), le Duo MainTenanT (cinquième) et les danseurs Dakota et Nadia (sixième).

Kenny Thomas remporte donc 100 000 euros suite à sa victoire dans La France a un incroyable talent : la bataille du jury . Dans les colonnes de Télé-Loisirs, l'acrobate à moto à révélé qu'il va garder une partie de cette somme pour ses spectacles. "Etre prêt pour l'après-Covid, avoir une belle structure, une belle sono et une belle équipe. L'autre partie, je vais la garder de côté." Ce dernier a dû mettre son spectacle en pause suite à la crise du coronavirus. Il prévoit néanmoins de rebondir en tournant des vidéos Youtube dès la rentrée. Il n'exclut pas non plus l'idée de faire un jour des cascades pour le cinéma.

Karine Le Marchand remplacera David Ginola

Karine Le Marchand va prochainement prendre les rênes de La France a un incroyable talent. L'actuelle animatrice de L'amour est dans le pré présentera l'émission de M6 la saison prochaine, dont le tournage est prévu pour la fin de l'été. Elle remplace David Ginola, qui animait le show de la sixième chaîne depuis 2016. Cela fait sept ans qu'elle n'avait pas animé d'émission en plateau, depuis Un air de star en 2013. Mais Karine Le Marchand n'arrive pas en terrain totalement inconnu, puisque La France a un incroyable talent est produite par Fremantle France, qui s'occupe également de L'amour est dans le pré. "Je suis hyper fière d'avoir été nommée Cheffe d'orchestre de La France a un incroyable talent, a écrit l'animatrice sur son compte Instagram. J'espère être à la hauteur de ces artistes fabuleux, et de ce brillant Jury, dingo et tellement humain. C'est la télé que j'aime, avec du show et du cœur"

David Ginola aurait été écarté de la présentation de La France a un incroyable talent pour des raisons financières, rapporte Le Parisien : "Vu le contexte économique, il était devenu hors de prix", a notamment commenté un cadre de M6 dans le quotidien. L'ex-footballeur devenu animateur aurait notamment des exigences très coûteuses qui justifient ce départ, demandant à se déplacer "avec cinq personnes de son staff" et à être logé dans un palace bien particulier, le Bristol, particulièrement chic. Toutefois, le jury de La France a un incroyable talent restera le même pour la raison prochaine : Hélène Ségara, Marianne James, Eric Antoine et Sugar Ramy devraient être de retour dans le show de M6.

La saison 14 de La France a un incroyable talent s'est achevée le 10 décembre 2019 sur M6. Après les votes du public, c'est finalement Le Cas Pucine, la jeune ventriloque de 20 ans, qui remporte cette dernière saison. Elle est repartie avec 100 000 euros. et devrait désormais bénéficier d'une couverture médiatique considérable, qui devrait l'aider à lancer sa carrière. L'humoriste Valentin Reinehr a terminé deuxième, les The Revolutionary ont terminé troisièmes de la compétition. Le 14 juillet 2020, l'acrobate à moto Kenny Thomas remporte la première édition de La Bataille du Jury.

Le jury de l'édition 2019 de La France a un incroyable talent est le même que l'année passée. Les téléspectateurs retrouvent donc avec plaisir Hélène Ségara, Eric Antoine ainsi que Marianne James et Sugar Samy. Le même jury rempile également le 23 juin 2020 pour La France a un incroyable talent : la Bataille du jury. Pour rappel, ils ont remplacé les anciens jurés Kamel Ouali, parti poursuivre de nouveaux projets, mais aussi Gilbert Rozon, juré tombé en disgrâce suite à des accusations de harcèlement et d'agressions sexuelles.

Qu'est-ce que La bataille du jury ?

La France a un incroyable talent : la bataille du jury est une déclinaison de l'émission phare de M6. D'anciens candidats de l'émission reviennent dans la compétition pour remporter 100 000 euros. Il y a néanmoins une particularité : les membres du jury sont désormais coachs et adversaires. Chacun possède cinq talents issus des saisons précédentes et un candidat "mystère" qui n'a jamais concouru dans La France a un incroyable talent. Les candidats se produisent sur scène. Les deux jurés non impliqués dans ce duel et le public voteront pour en garder un dans la compétition, le perdant est éliminé. Parmi les anciens candidats de retour pour La Bataille du jury, on retrouve le chanteur Jean-Baptiste Guégan, le magicien Antonio, les Die Mobiles, les danseurs Dakota et Nadia mais aussi la chanteuse Caroline Costa.

Comme pour chaque émission à succès, M6 propose au public de (re)voir les épisodes grâce au replay. Pour La France a un incroyable talent, et son dérivé La Bataille du Jury, le principe est tout à fait simple, il suffit simplement de se rendre sur le site 6Play et de sélectionner l'émission de divertissement pour visionner les épisodes. A noter que le replay de M6 est également disponible directement via les boxes des différents opérateurs.

