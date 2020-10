LE MENSONGE - France 2 adapte l'histoire vraie de l'affaire Iacono en mini-série. Daniel Auteuil incarne ce maire, faussement accusé de viol par son petit-fils.

[Mis à jour le 5 octobre 2020 à 13h15] C'est une affaire qui a connu de nombreux rebondissements en quinze ans qui est aujourd'hui adaptée en série. France 2 diffuse dès le 5 octobre 2020 "Le Mensonge", une mini-série qui revient sur l'affaire Christian Iacono. En 2000, le maire de Vence (Alpes-Maritimes) est accusé par son petit-fils de viol. Alors que le grand-père clame durant des années son innocence, il sera condamné par deux fois... avant d'être acquitté en 2015 après que l'enfant devenu adulte ne se soit rétracté. Pour jouer cet homme dont la vie a totalement basculé, France 2 a choisi de faire appel à Daniel Auteuil, qui retrouve ici son premier rôle à la télévision après 40 ans d'absence du petit écran. "J'attendais une opportunité, une histoire convaincante, admet l'acteur dans une interview au Parisien. Cette tragédie familiale réelle est d'une grande violence. Je n'ai pas hésité quand le réalisateur Vincent Garenq me l'a proposée."

Pour incarner la traversée des enfers de Christian Iacono (qui s'appelle Claude Arbona dans la fiction), Daniel Auteuil a pu consulter l'ancien maire, tandis que son petit-fils a lui aussi travaillé sur le tournage du Mensonge. "Je me suis davantage inspiré du bonheur retrouvé d'aujourd'hui, assure l'acteur, toujours au Parisien. Cela me gênait un peu d'aller leur poser des questions. Je reste dans le domaine de la fiction en sachant que ces gens existent vraiment. J'ai juste essayé d'être le plus honnête possible par rapport à eux ". Mais le comédien l'admet lui même : il ne "sait pas" comment il réagirait s'il faisait face à de telles accusations. "Quand tout est contre vous, il y a une forme d'accablement, c'est sidérant. S'énerver ne sert à rien. Ce personnage garde la raison, il fait en sorte de se défendre, cherche à savoir d'où tout cela est venu. Il était intéressant de montrer cette descente aux enfers et la force d'âme de cet homme qui garde tout son amour pour son petit-fils ".

