Le Meilleur Pâtissier : qui sont les finalistes 2023?

La finale du Meilleur Pâtissier est diffusée sur M6 ce mercredi 13 décembre 2023. On connaîtra enfin le grand gagnant de cette saison 12 à l'issue de l'émission.

C'est bientôt la fin du Meilleur Pâtissier 2023. La saison 12 de l'émission sucrée de M6 s'achève ce mercredi 13 décembre à 21h10, avec la diffusion de la finale tant attendue. Ils ne sont plus que trois candidats à rêver du titre de gagnant de cette édition 2023, mais à l'issue de la soirée, un seul sera qualifié de "Meilleur Pâtissier" (amateur) de l'année.

Thibaut, Julia et Fanny sont les trois finalistes de cette saison 12 du programme de M6. Le premier est un sportif diplômé d'un master en nutrition venant de Montpellier, a remporté le plus de tops de la saison sur l'épreuve de Cyril Lignac. La seconde, juriste à Noisy-Le-Roy, s'est distinguée durant cette saison comme experte en cake design et a remporté le plus de coups de cœur de la saison. La dernière finaliste, Fanny, travaille comme professeure des écoles à Roullens, dans l'Aude. Elle détient le record de tabliers bleus de la saison.

Cette finale du Meilleur Pâtissier se déroulera en deux temps et a pour thème les fêtes de fin d'année, intitulé "Un Noël XXL". Lors de la première épreuve, les trois pâtissiers amateurs toujours en compétition vont devoir réaliser une bûche d'un mètre de long, mais également délicieuse.

Une seconde épreuve de huit heures

La seconde épreuve de cette finale du Meilleur pâtissier durera huit heures (en temps de tournage, la durée est évidemment réduite à l'écran) : les deux finalistes encore en lice devront présenter au jury un village de Noël 100% comestible. Pour l'occasion, les pâtissiers amateurs de la saison, éliminés lors des derniers épisodes, seront de retour pour prêter main forte à Thibaut, Julia et Fanny, tandis que les proches des finalistes et d'anciens gagnants de l'émission feront une apparition.

A l'issue de ces deux épreuves, l'un des trois candidats sera sacré grand gagnant du Meilleur Pâtissier et succédera à Manon, actuelle tenante du titre.

Que remporte le gagnant du Meilleur Pâtissier ?

Chaque année, un pâtissier amateur est sacré Meilleur Pâtissier à la fin de sa participation (réussie) à l'émission de M6. Une fois n'est pas coutume, le gagnant ou la gagnante de la saison 12 remportera un trophée. Traditionnellement, le gagnant de l'émission décroche également la possibilité de publier son propre livre de recettes.