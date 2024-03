Qui est Santa, la petite nouvelle des Enfoirés 2024, et auteure de "Popcorn salé" ?

C'est l'un des nouveaux visages de la troupe des Enfoirés 2024. Santa aura même l'honneur de voir sa chanson "Pop-corn salé" être reprise durant le show.

C'est l'une des nouvelles têtes du show des Enfoirés 2024, dont le spectacle est diffusé ce vendredi 1er mars au soir sur TF1. Santa vit un début d'année 2024 comme un tourbillon puisqu'il l'a vue être déjà été couronnée d'un disque de platine. La jeune carrière solo de la Niçoise de 31 ans fait surtout suite à de nombreuses années de scène au sein du groupe Hyphen Hyphen. Fondé en 2009, le groupe a fait de la scène sa spécialité au point d'être récompensé en 2016 avec une Victoire de la musique dans la catégorie "Révélation scène".

Santa promet d'être une des surprises de la soirée. Ce ne sera pas forcément pour le traditionnel bizutage des "nouveaux Enfoirés" où elle a eu un déguisement plutôt "gentil" par rapport à d'autres petits nouveaux. "On sait que quand on s'embarque là-dedans, on s'embarque dans des tableaux et du second degré et un show et je suis prête à ça. D'ailleurs, dans un tableau en costume d'époque, je porte une robe de reine ce qui est un bizutage doux. Il y a vraiment pire !", a-t-elle confié à Télé Loisirs. Si Santa sera au coeur du show, c'est surtout pour un moment très particulier, la reprise de son premier tube Pop-corn salé tout juste sorti.

Ce morceau fera l'objet d'un tableau inédit au coeur du show des Enfoirés. Le clin d'oeil l'a particulièrement touchée selon la directrice artistique des Enfoirés Anne Marcassus : "Les soirs où Pop-corn salé était joué, Santa était en train de regarder avec les larmes aux yeux, elle était bouleversée de regarder sa chanson comme ça". La chanson, habituellement interprétée en solo et seulement accompagnée au piano, sera cette fois interpretée par quatre artistes masculins de la scène française : Christophe Willem, Julien Clerc, Jérémy Frérot et Patrick Fiori.

Passée régulièrement sur toutes les radios depuis plusieurs semaines, la chanson Pop-corn salé devrait y toucher un nouveau public, bien loin de la destinée confidentielle que l'artiste donnait à sa création. "Quand je l'ai écrite, elle n'était pas faite pour raisonner au-delà de ma chambre. C'est Line et Adam, les autres membres d'Hyphen qui m'ont poussée. Ils l'ont écouté dans mon salon, j'étais un peu tremblante derrière mon piano. Et ils m'ont dit : "Il faut absolument que d'autres personnes, que nous, l'entendent cette chanson", a-t-elle confié récemment à Madame Figaro. Pour la petite histoire et pour les sudistes mélomanes, Santa est aussi la fille de Diana Eckert, la chanteuse du groupe niçois des années 80 Daisy Duck décédée en 2019...