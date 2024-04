Grève des enseignants mardi 2 avril : la fronde face aux groupes de niveau se poursuit

Ce mardi, un mouvement de grève est organisé par les enseignants du secondaire pour s'opposer aux groupes de niveau.

Les groupes de niveau au collège continuent de mobiliser les professeurs. Plusieurs syndicats appellent ce mardi à une nouvelle journée de grève pour demander le retrait pur et simple de cette réforme décidée par Matignon. Les enseignants réclament par ailleurs des moyens supplémentaires en faveur de l'école publique. Les perturbations doivent se concentrer sur le collège, même si l'appel à la mobilisation lancée par le Snes-FSU, organisation majoritaire dans les collèges et lycées, mais aussi le SNEP-FSU, SUD Education, la CGT éduc'action et FNEC-FP FO, est plus large que la fronde face aux groupes de niveau.

De très nombreux enseignants redoutent de devoir organiser le "tri des élèves" en instaurant des "groupes de niveau" en mathématiques et en français, désormais renommés "groupes constitués en fonction des besoins des élèves".

Des manifestations sont organisées dans de très nombreuses villes en France. A Paris, la manifestation partira des abords du jardin du Luxembourg à 14h. En région parisienne, les personnels enseignants de Seine-Saint-Denis sont parmi les plus opposés à cette réforme. Ils réclament "un plan d'urgence" pour l'éducation, demande qui a été prise au sérieux par le gouvernement. Vendredi, la ministre de l'Education nationale, Nicole Belloubet, a déjà reçu neuf des douze députés de la Seine-Saint-Denis à leur demande.