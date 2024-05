Joost Klein : quel est "l'incident" impliquant le chanteur des Pays-Bas, écarté de l'Eurovision ?

Le candidat des Pays-Bas à l'Eurovision a été écarté par l'organisation du concours lors des répétitions de la finale. Un "incident" est évoqué sans plus de précisions...

La 68e édition de l'Eurovision se tiendra à la Malmö Arena, en Suède, ce samedi soir. Mais 24 heures à peine avant la grande finale du concours, un incident impliquant Joost Klein, le représentant des Pays-Bas, a attiré l'attention sur un événement déjà perturbé par les polémiques depuis plusieurs semaines. Le candidat néerlandais s'annonçait pourtant comme un parfait amuseur de salle avant le concours, avec un look et une scénographie sortis de nulle part. Un artiste volontairement loufoque et haut en couleurs, comme seule l'Eurovision en donne à voir chaque année. Joost Klein se présentait au concours avec "Europapa", un titre techno complètement déjanté, accompagné de paroles chantant l'unité de l'Europe. De quoi laisser un souvenir impérissable aux jurés.

Mais Joost Klein va sans doute rester dans les mémoires pour d'autres raisons, qui vont au-delà de ses performances musicales. Le chanteur, âgé de 26 ans, est au cœur d'une controverse depuis que les organisateurs de l'Eurovision ont annoncé vendredi qu'il ne ferait plus d'apparition "jusqu'à nouvel ordre", à cause d'un "incident" dont ils n'ont pas précisé la nature. Les faits seraient survenus vendredi après-midi, juste après la parade des drapeaux, un moment phare avant l'ouverture des répétitions de la finale.

Selon une source proche de la production, Joost Klein serait impliqué dans une altercation qui aurait eu lieu avec une photographe ou une camerawoman lors de cet événement. La télévision publique suédoise SVT a elle aussi rapporté une confrontation physique entre Joost Klein et un ou une photographe vendredi après-midi. Cet incident a mené l'Union européenne de radio-télévision (UER), l'organisatrice du concours, à exclure le chanteur des répétitions finales, initialement prévues à 21 heures.

Les protestations contre la participation d'Israël en question

Plusieurs médias européens rappellent également que l'artiste a manifesté publiquement son désaccord concernant la participation d'Israël au concours ces dernières semaines, en raison de la guerre menée à Gaza. Lorsqu'il a été placé à côté d'Eden Golan, la représentante israélienne, lors d'une conférence de presse suivant la demi-finale de l'Eurovision jeudi, il a notamment a exprimé son mécontentement en se couvrant le visage avec le drapeau néerlandais. Un geste qui n'a pas manqué de susciter des réactions.

Lors de cette même conférence, un échange tendu a eu lieu entre Eden Golan et une journaliste polonaise concernant la sécurité du concours, exacerbée par les protestation et les appels au boycott liés au conflit à Gaza. Quand les organisateurs ont indiqué que l'artiste n'avait pas à répondre à ces questions, Joost Klein, visiblement agité, a alors retiré le drapeau de son visage pour interpeller la salle avec un "Pourquoi pas ?", poussant Eden Golan à répondre.

L'enquête sur l'incident n'a pas encore clarifié si ce comportement et cette altercation verbale font partie des raisons de l'exclusion temporaire de Joost Klein. Cependant, en réaction à ces événements, ce dernier a pris des mesures drastiques sur les réseaux sociaux, en cessant de suivre le compte Instagram de l'Eurovision et en supprimant toutes les images de sa demi-finale, qui s'était déroulée la veille.

Jusqu'à vendredi soir, l'UER restait prudente dans ses déclarations, se contentant de confirmer qu'une enquête était en cours et promettant des mises à jour en temps voulu. La situation reste donc floue, avec un Joost Klein absent des répétitions clés, et une communauté Eurovision en attente de réponses.