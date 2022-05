"Eurovision 2022 : des votes "remplacés", le coup de gueule de la Roumanie"

EUROVISION. L'Ukraine est sortie victorieuse de l'Eurovision ce samedi 14 mai 2022. Mais la Roumanie a fait savoir que son vote à la Moldavie a été mal attribué, alors que des "irrégularités de votes" ont été constatées.

[Mis à jour le 16 mai 2022 à 11h46] Après la victoire de l'Ukraine à l'Eurovision 2022 ce samedi 14 mai 2022, la Roumanie a dénoncé un changement de son vote. Selon TVR, la télévision publique roumaine, le jury national devait attribuer ses 12 points à la Moldavie. Mais celui-ci aurait été "remplacé" pour avantager l'Ukraine. "Nous avons été désagréablement surpris de constater que le vote n'a pas été pris en compte dans le classement final, les organisateurs attribuant une autre série de notes aux concurrents de la finale", a écrit TVR dans un communiqué. Ils dénoncent ainsi "un substitut [de vote] calculé de manière non-transparente".

Dans la nuit de samedi à dimanche, l'organisateur de l'Eurovision, l'UER, a trouvé "certains schémas de vote irréguliers identifiés dans les résultats de six pays" lors de la seconde demi-finale et de la finale. On ne possède pas plus de détails concernant ces irrégularités ni sur les conséquences que cela a pu avoir sur le classement. La Roumanie était concerné, tout comme l'Azerbaïdjan, de la Géorgie, du Monténégro, de la Pologne et de San Marin. Au dernier moment, l'UER a attribué un résultat alternatif pour ces six pays concernés, en utilisant une méthode de calcul prenant en compte les résultats d'autres pays qui votent relativement de la même manière. La Roumanie a affirmé se réserver le droit de "prendre des mesures pour corriger la situation".

La réaction d'Alvan et Ahez après leur défaite à l'Eurovision

Les candidats français, Alvan et Ahez, ont terminé avant-dernier du classement de l'Eurovision 2022. Alvan, l'un des membres du groupe, a tenu à prendre la parole sur Twitter pour remercier les personnes qui ont soutenu le groupe dans cette aventure : "Nous sommes fiers de notre parcours, de notre performance, de ce que Fulenn représente. Ce n'est pas le résultat qu'on espérait, mais votre soutien est plus important pour nous, et nous ne regrettons rien. Continuez de nous suivre, l'histoire ne fait que commencer."

Où sera organisé l'Eurovision 2023 ?

La victoire de l'Ukraine à l'Eurovision ce samedi 14 mai 2022 pose la question de l'organisation de la prochaine édition du concours. La coutume veut en effet que le pays gagnant organise l'événement l'année suivante. Mais l'Ukraine est toujours en guerre contre la Russie et a subi de lourdes pertes humaines et matérielles. Sur son réseau social Télégram, Volodymyr Zelenski a assuré que "l'Ukraine accueillera l'Eurovision l'année prochaine. Ce sera la troisième fois de l'histoire, et j'espère, pas la dernière. Nous ferons tout notre possible pour accueillir le concours, un jour, à Marioupol, dans une ville libre, paisible et libérée !"

Si l'Ukraine ne peut pas organiser l'Eurovision en 2023, d'autres pays pourraient prendre le relai. La Suède a déjà annoncé qu'elle serait intéressée à cette perspective. Les pays du Big Five, c'est à dire la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et le Royaume-Uni pourraient également se proposer, en tant que contributeurs financiers principaux de l'événement. Pour le moment, l'UER ne s'est pas exprimé sur l'organisation de la 67e édition du concours de chant international.

Samedi 14 mai 2022, l'Ukraine a été sacrée gagnante de l'Eurovision 2022. Le pays représenté par le groupe de rap Kalush Orchestra a bénéficié d'une importante mobilisation du public depuis son invasion par les troupes de Vladimir Poutine. Cette victoire était attendue par les bookmakers. Au total, la chanson "Stefania" s'est classé en haut du classement avec 631 points.

Ukraine (631 points) Royaume-Uni (466 points) Espagne (459 points) Suède (438 points) Serbie (312 points) Italie (268 points) Moldavie (253 points) Grèce (215 points) Portugal (207 points) Norvège (182 points) Pays-Bas (171 points) Pologne (151 points) Estonie (141 points) Lituanie (128 points) Australie (125 points) Azerbaïdjan (106 points) Suisse (78 points) Roumanie (65 points) Belgique (64 points) Arménie (61 points) Finlande (38 points) République Tchèque (38 points) Islande (20 points) France (17 points) Allemagne (6 points)

Kalush Orchestra, groupe de rap ukrainien (trois membres) s'est formé en 2019 et a interprété la chanson "Stefania" lors de la finale de l'Eurovision, le 14 mai 2022. En parallèle, le groupe a sorti deux albums durant l'année 2021 : Hotin et Yo-yo. De quoi parle "Stefania", le titre que le groupe ukrainien Kalush Orchestra a interprété à Turin et a obtenu la victoire lors de l'Eurovision 2022 ? Auprès de NME, Oleh Psiuk précise que ce titre est un hommage à sa mère. Mais en raison des paroles imagées, elle a pris un tout autre sens puisque le public ukrainien associe la mère en question à leur pays en guerre. Après le concours de chant, les membres du groupe reviendront dans leur pays pour joindre les forces combattant la Russie. L'un d'entre eux est d'ailleurs resté à Kyiv pour défendre la capitale ukrainienne.

Le 5 mars 2022, c'est dans le télé-crochet "Eurovision France : c'est vous qui décidez" sur France 2 que le candidat hexagonal a été désigné en amont de l'Eurovision 2022. C'est le groupe Alvan & Ahez, qui chante en breton son titre "Fulenn" (qui signifie à la foie "étincelle" et "jeune fille"), qui a été choisi par le jury et le public. La France faisant partie des "Big Five", c'est-à-dire les pays qui contribuent le plus à l'organisation du concours d'un point de vue financier, Alvan & Ahez était automatiquement qualifié pour la finale de l'Eurovision ce samedi 14 mai 2022. Néanmoins, les candidats français ont obtenu seulement l'avant-dernière place, avec 17 point, lors de la finale.

La Russie ne participe pas à l'Eurovision en 2022. Les organisateurs ont décidé de sanctionner le pays pour l'invasion de l'Ukraine en écartant le candidat russe du concours de chant international, mais en empêchant également le pays dirigé par Vladimir Poutine de voter. "Dans le contexte de la crise sans précédent qui se déroule aujourd'hui en Ukraine, l'on pouvait craindre qu'une participation russe cette année ne jette le discrédit sur le Concours. Avant de prendre sa décision, l'UER a pris le temps de mener une large consultation auprès de ses membres", précisait un communiqué de l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER), organisateur de l'événement, le 25 février 2022.

Depuis sa création en 1956, la France a remporté cinq fois le concours de l’Eurovision : en 1958, 1960, 1962, 1969 et 1977. Notre pays se place donc juste derrière l'Irlande, qui détient le record avec sept victoires. En 1958, c’est le chanteur André Claveau qui décroche la première victoire de la France avec le titre Dors, mon amour. Deux ans plus tard, en 1960, l’artiste Jacqueline Boyer fait l’unanimité avec la chanson Tom Pillibi. En 1962, c'est Isabelle Aubret qui gagne l'Eurovision avec le morceau Un premier amour. Puis en 1969, c’est Frida Boccara qui remporte le concours de l’Eurovision avec le titre Un jour, un enfant. Enfin, en 1977, la chanteuse Marie Myriam est la dernière en date à gagner en interprétant L’oiseau et l’enfant, titre devenu culte au fil du temps pour le public.