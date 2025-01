Cauchemar en cuisine : interruption de l'émission en catastrophe et fermeture prématurée, le couple de restaurateurs traumatisé

PROGRAMME TV | M6 | 21h10. Le tournage de Cauchemar en cuisine, avec Philippe Etchebest en père fouettard, a vraiment tourné au cauchemar pour Stéphanie et Julien Warzee, un couple de restaurateurs de la Drôme...

Un nouveau numéro de Cauchemar en cuisine a été programmé ce mercredi 15 janvier 2025, sur M6. Cette fois, le chef étoilé Philippe Etchebest est venu en aide à Stéphanie et Julien Warzee, un couple de restaurateurs en grande difficulté à la tête du restaurant "Chez Steph et Ju", situé place des Rencontres à Bourg-lès-Valence, dans la Drôme.

Selon M6, la détresse du couple était telle qu'elle affectait leur vie familiale et le bien-être de leurs enfants. Sur place, Philippe Etchebest va en effet rapidement constater d'importants dysfonctionnements, notamment des problèmes d'hygiène criants. "Le matériel doit être entretenu !", peut-on entendre hurler le chef dans la bande-annonce de ce numéro de Cauchemar en cuisine, qui promet encore de belles avoinées durant une soirée de divertissement dont seule la 6 a le secret.

Un tournage interrompu par Philippe Etchebest

Inexpérimentés dans le métier, Stéphanie et Julien, qui avaient repris l'établissement la fleur au fusil quelques mois plus tôt, vont multiplier les bourdes en cuisine et en salle, au point de faire baisser les bras au célèbre chef. Un tournage catastrophique, qui a eu lieu en juillet dernier et qui a poussé Philippe Etchebest à prendre une décision rarissime : arrêter les caméras en catastrophe avant le début du deuxième service, révèle le site Coulisses TV.

Malgré les difficultés rencontrées, le chef étoilé a tout fait pour aider le couple à sortir la tête de l'eau et à redresser la barre de leur restaurant. Le passage de Cauchemar en cuisine et de Philippe Etchebest avait même redonné espoir aux gérants. "Nouvelle déco, nouvelle cuisine 100% maison, nouvelle aventure", écrivaient-ils sur les réseaux sociaux, pleins d'optimisme pour l'avenir durant l'été.

Malheureusement, cela n'aura pas suffi. Quelques mois après le tournage de Cauchemar en cuisine, le navire a continué à couler. Selon Le Dauphiné Libéré, l'établissement "Chez Steph et Ju" a définitivement fermé ses portes depuis. Un échec cuisant pour le couple Warzee malgré les précieux conseils prodigués par le cuisto le plus connu et le plus costaud du PAF.

Steph et Ju traumatisés par Cauchemar en cuisine

Invité à réagir sur France Bleu Drôme Ardèche, Julien Warzee n'a pourtant pas de regret, même s'il avoue qu'il ne regardera pas l'émission avec sa compagne, un visionnage qui serait encore trop douloureux. "On n'est pas encore prêts à le voir", regrette-t-il, même s'il ne garde aucun grief contre Etchebest et M6. "Ils nous ont accompagnés, ça n'a pas marché, c'est comme ça", confie-t-il, mettant en cause son inexpérience et des problèmes de santé. La production les a soutenus pendant et après l'émission. Quant à Philippe Etchebest, "brut de pomme mais un amour" selon Julien.

Aujourd'hui, Julien cherche un emploi, mais dans un autre domaine, préférant "laisser la restauration aux professionnels". Sa femme Stéphanie est déjà passée à autre chose. Et le couple a perdu de l'argent dans l'affaire. Un cas malheureusement pas isolé d'après Sébastien Buffet, président de la branche restauration à l'UMIH 26, toujours sur France Bleu. "On voit beaucoup d'autodidactes, mais beaucoup qui ferment, et ce n'est pas forcément bon pour la profession", déplore-t-il. Selon le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, le nombre de restaurants placés en liquidation judiciaire a d'ailleurs augmenté en 2024, sous l'effet notable de l'inflation.