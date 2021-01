Quelque chose a changé : le couple Arditi/Bouix réuni à l'écran

Ce mardi 12 janvier 2021, France 3 rediffuse à 21h05 la comédie Quelque chose a changé, un téléfilm qui réunit de nouveau le couple Pierre Arditi/Evelyne Bouix.

[Mis à jour le 12 janvier 2021 à 20h00] Ce soir, France 3 diffuse en première partie de soirée, le téléfilm humoristique français, Quelque chose a changé de Jacques Santamaria, sorti en 2017. Dans ce téléfilm, Pierre Arditi donne de nouveau la réplique à sa femme Evelyne Bouix, qui joue alors son ex-femme. Dans cette comédie, Pierre Arditi incarne Louis-Régis Dupont Moreau, un PDG d'une multinationale dans l'énergie et la téléphonie, dont les actionnaires demandent sa démission. Afin de le faire s'évader de ces problèmes de travail, son chauffeur l'emmène à la campagne et le président du groupe Tencom se retrouve dans une auberge dirigée par son ex-femme, Juliette, et son nouveau mari. Le temps d'un week-end, Dupont Moreau va découvrir d'autres valeurs. En couple dans la vraie vie, Pierre Arditi et Evelyne Bouix se sont mariés en 2010, après plus de 25 ans de vie commune.

Ce n'est pas la première fois que le couple tourne ensemble. En effet, depuis leur rencontre sur le tournage d'Un métier de seigneur en 1986, ils ne se sont plus jamais quittés et ont partagé l'affiche de nombreux films tels que Radio Corbeau, Chacun chez soi, l'Ile bleue, Musée haut, musée bas ou encore Les Méchantes. Pierre Arditi s'était d'ailleurs exprimé sur son couple à l'écran, dans un entretien à Télé 7 jours . "Tout est mêlé, chez nous, notre métier n'est qu'un prolongement de notre vie commune. Il n'y a pas vraiment de retrouvailles, plutôt une continuité", avait-il expliqué. Le couple joue également ensemble au théâtre. En effet, après avoir joué dans Le Mensonge de Florian Zeller, Lune de Miel de Noël Coward et Le mari, la femme et l'amant de Sacha Guitry, le couple Arditi/Bouix va revenir sur les planches avec une pièce intitulée Fallait pas le dire. Cette pièce écrite spécialement pour eux par Salomé Lelouch, la fille d'Evelyne Bouix et de Claude Lelouch, devrait être jouée Théâtre de la Renaissance dès que celui-ci pourra rouvrir ses portes, puisqu'il est actuellement fermé comme tous les théâtres, en raison de la crise sanitaire du Covid-19.

A la veille du week-end, Louis-Régis Dupont Moreau, président du groupe Tencom, géant de l'énergie et de la téléphonie, est mis en minorité par le conseil d'administration. Les actionnaires réclament sa démission. "Le Roi Du Monde", tel que le surnomment ses détracteurs, reprenant ironiquement ses initiales, est harcelé par les journalistes. Lucien, son chauffeur, décide de l'exfiltrer de Paris et de l'emmener prendre l'air à la campagne. C'est ainsi que, séduit par la proposition, "Le Roi Du monde" se retrouve devant une coquette auberge des bords de Loire, dont son chauffeur Julien a entendu dire grand bien, étant lui-même originaire du village voisin. Dans cet endroit perdu, Louis-Régis se retrouve face à Juliette, son ex-épouse, qui dirige l'établissement avec l'aide de son mari, Adrien. Les retrouvailles s'annoncent mouvementées...