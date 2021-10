Ici tout commence en avance : résumé et spoilers dès le 1er novembre 2021

Dans les prochains épisodes d'Ici tout commence diffusés la semaine du 1er novembre 2021, Deva tente d'échapper à l'emprise de Simony. Résumé en avance et spoilers.

Attention, cet article est un résumé en avance d'Ici tout commence. Il contient des spoilers sur les prochains épisodes diffusé à partir du lundi 1er novembre 2021 sur TF1. Dans les prochains épisodes d'Ici tout commence, diffusés du 1er novembre au 5 novembre 2021, Deva cherche à échapper aux menaces du chef Simony, qui lui fait du chantage pour ne pas qu'elle révèle l'agression sexuelle dont elle a été victime. Elle trouvera de l'aide auprès d'Ambre, qui trouvera un moyen de piéger le chef. De son côté, Célia est prête à tout pour intégrer la masterclass de l'ex-mari d'Olivia.

Également la semaine prochaine dans Ici tout commence, à partir du lundi 1er novembre 2021 sur TF1, Jasmine, Elliot et Greg tentent d'organiser la vie en colocation dans leur nouvel appartement, cherchant une baby-sitter qui permettrait aux étudiants de suivre leurs cours mais aussi de garder Naël en sécurité. De son côté, Salomé se rapproche de Tom, ce qui n'est pas pour plaire à Anaïs. Aux marais salants, Gaëtan et Stella vont davantage se rapprocher, et Ludivine découvre leur liaison.