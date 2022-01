Ici tout commence du 27 janvier 2022 : Guillaume et Laetitia, la rupture ? Résumé

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 323 d'Ici tout commence du jeudi 27 janvier 2022 sur TF1, Laetitia et Guillaume découvrent que Clotilde est enceinte. Spoilers et résumé en avance.

Dans Ici tout commence le 27 janvier 2022, Clotilde annonce à Guillaume qu'elle est enceinte de lui. La cheffe Armand lui annonce qu'elle souhaite garder l'enfant mais qu'elle refuse de l'élever seule. Elle espère que sa grossesse lui permettra de reconquérir son mari. Cette annonce ébranle totalement le directeur adjoint, qui refuse, dans un premier temps, de dire la véritéà Laetitia. Mais à la fin du cours de Clotilde, Greg découvre le test de grossesse dans une poubelle. Il décide d'enquêter avec Lionel sur la personne qui pourrait attendre un enfant, se persuadant peu à peu que cela pourrait être la cheffe Armand. Lorsqu'elle l'apprend, Kelly annonce la nouvelle à sa mère, dans l'espoir qu'elle rompte avec Guillaume. Et c'est efficace : Laetitia décide de s'effacer lorsqu'elle réalise que Guillaume envisage d'élever l'enfant avec Clotilde, ne sachant pas comment se positionner vis à vis de sa compagne.

L'épisode 323 d'Ici tout commence révèle également des surprises du côté d'Ambre, Tom et Solal. KillTom prend contact avec la jeune femme et lui envoie la photo prise la veille. Solal s'inquiète que sa petite amie ne devienne une cible du hater, qui a parfaitement compris qu'elle comptait le piéger. Une fois qu'ils sont seuls, Solal exige que Tom arrête d'entraîner Ambre dans ses histoires. Plus tard, à l'économat, l'influenceur annonce à son amie qu'il repart vivre à l'Institut. Il lui avoue que Solal lui a fait la morale sur KillTom, mais Ambre refuse de lâcher l'affaire. Elle lui avoue alors qu'elle l'apprécie, mais ne peut pas obtenir de réponse à ses sentiments avoués, car ils sont interrompus par Jasmine. En fin de journée, Ambre avoue à Solal qu'elle ressent de l'attirance pour Tom. Solal s'offusque, n'appréciant pas du tout le jeune homme.

Enfin, dans Ici tout commence ce jeudi soir sur TF1, Hortense se montre distante avec Mehdi. Ce dernier lui avoue une nouvelle fois son amour et lui propose un week-end en à deux, mais sa petite amie estime que ce n'est pas suffisant pour la rassurer sur ses sentiments. Souffrant beaucoup trop de l'état de leur relation, Hortense décide de rompre avec Mehdi. Au Double A, Hortense s'effondre en plein service avant de recevoir le soutien de Célia. Eliott et Célia tentent de recoller les morceaux en encourageant Mehdi, qui ne sait pas quoi faire pour sauver sa relation. Il décide alors de se battre pour convaincre Hortense de son amour et lui propose d'organiser la meilleure Saint-Valentin possible. Le couple décide de se remettre ensemble.