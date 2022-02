Ici tout commence du 9 février 2022 : Joachim et Clotilde de nouveau ensemble (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 332 d'Ici tout commence ce mercredi, Guillaume s'offusque de voir Joachim et Clotilde se rapprocher. Résumé.

Dans Ici tout commence le 9 février 2022, Joachim et Clotilde se rapprochent et décident de passer la journée ensemble. De son côté, Guillaume est toujours d'une humeur massacrante suite au retour de l'ancien amant de sa femme. Laetitia lui reproche de faire preuve de jalousie et s'interroge sur les sentiments de son compagnon. Plus tard, Martha met Joachim en garde contre Clotilde, persuadée que son frère a encore des sentiments pour la cheffe. Clotilde culpabilise vis à vis de Guillaume mais finit par passer un moment agréable avec Joachim. En fin de journée, Kelly aperçoit Guillaume sortir de chez Clotilde et agir de manière suspecte. Mais Clotilde n'a rien remarquée, trop occupée à rallumer la flamme avec Joachim : les anciens amants recouchent ensemble.

Egalement dans l'épisode 332 d'ITC, diffusé ce mercredi sur TF1, Martha surprend une discussion entre Hortense, Eliott et Célia alors qu'ils parlent de l'attirance de cette dernière pour Théo. Célia lui assure qu'il ne s'est rien passé avec le chef du Double A. Mais Martha est furieuse et lui ordonne de ne plus s'approcher de son petit ami. En cuisine, Martha refuse de travailler avec Célia, ce que Théo ne manque pas de remarquer. Il assure à sa petite amie qu'il ne ressent rien pour la jeune femme et qu'il ne se passera rien avec elle. Le fils Teyssier décide de confronter Célia à la fin du service et lui demande de se débarasser de son attirance pour lui. Il est cependant troublé suite à cette discussion.

Enfin, Antoine assure à Anaïs que l'abattoir où se fournit l'Institut respecte les règles d'abattage dans Ici tout commence ce mercredi 9 février. Mais la jeune femme en doute. Avec la complicité de Lionel et Jasmine, elle partage la vidéo de l'abattoir sur le groupe whatsapp de l'Institut. Salomé et Enzo sont choqués du traitement infligé aux bêtes, tandis que Greg se plaint de l'engagement du trio pour la cause animale. Antoine surprend leur discussion et décide de demander l'aide de Lisandro. Ce dernier s'engage à rassurer sa petite amie sur l'abattoir qui fournit l'Institut.