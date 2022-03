Résumé Demain nous appartient de l'épisode 1150 du 25 mars 2022

Dans l'épisode 1150 de Demain nous appartient du vendredi 25 mars 2022, Charlie, interrogée par la police, raconte comment s'est passé l'incendie. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode 1150 de DNA du 25 mars, aucune empreinte ni trace ADN n'a été retrouvée sur le corps de Léa Courcelles mais Damien a cependant retrouvé un morceau de papier glissé dans la poche arrière de son pantalon. Il réussit à déchiffrer un nom et une adresse : ceux de Charlie Molina. Garance surprend la conversation de Damien et Karim concernant la mort de Léa et réunit les autres pour les informer. Seul Bart manque à l'appel. Charlie trouve bizarre qu'il les plante et l'accuse, d'abord devant les autres qui pourtant insistent pour rester soudés, puis lui directement en se rendant au Spoon. La police convoque Charlie après la découverte de Damien. Interrogée par Karim, Charlie dit ne rien savoir de Léa avant d'avouer que le soir de l'incendie, il y avait une soirée clandestine à laquelle elle a participé. La sono a eu un problème de court-circuit avant que le feu ne prenne. Elle pointe du doigt l'organisateur de la soirée qui leur a demandé de se taire toutes ces années : Bart Vallorta.

Toujours à Sète, dans l'épisode de Demain nous appartient de vendredi 25 mars, Chloé ne comprend toujours pas ce qu'il s'est passé dans la tête d'Irène. Pour l'instant aucune autre CPE ne la remplace. Sur le bateau d'Etienne, Mona révise la guerre froide mais son mal de ventre la paralyse. Etienne est persuadé qu'elle somatise et lui donne des DVD sur la guerre froide pour varier sa façon d'apprendre. Auprès de Dorian dans la cour du lycée, Mona accuse Etienne d'être un esclavagiste, ce que son fils trouve injuste étant donné son investissement. Un peu plus tard, Etienne grille Mona en flagrant délit d'esquive de ses cours et lui jure de ne pas la lâcher. Sollicitant un rendez-vous avec Chloé, Etienne propose ses services de CPE, qu'il a été avant de partir en mer, pour remplacer Irène.

En parallèle, dans l'épisode 1150 de Demain nous appartient diffusé le 25 mars sur TF1, Roxane est sur le point de se faire opérer des trompes de Fallope. Sara est morte d'inquiétude mais heureusement, sa mère vient la soutenir à l'hôpital, regrettant ses malheureux mots vis-à-vis de la grossesse. Très heureuse d'être grand-mère, Béatrice est omniprésente. Une fois les filles rentrées chez elles, elle prépare le dîner puis leur offre une séance photo chez un photographe comme cadeau de naissance. Quand Roxane part faire la sieste avec Sara, Béatrice débarque avec un gâteau et de la tisane avant de s'incruster dans le lit, pour leur parler des bienfaits de la sophrologie et des FIV en Finlande beaucoup plus agréables qu'en Espagne. Roxane s'inquiète : va-t-elle être trop présente ?