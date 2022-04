Résumé de Demain nous appartient à partir du 25 avril 2022

DEMAIN NOUS APPARTIENT. Dans les épisodes de Demain nous appartient de la semaine du 25 avril 2022, Anthony Messi meurt dans les bras de Charlie. Résumé.

Dans les épisodes de DNA diffusés à partir du 25 avril, les Messi sont dans la tourmente. Anthony est de plus en plus faible et meurt dans les bras de Charlie. La jeune femme parvient à passer un appel au secours codé à François qui prévient la police. Ophélie est folle de douleur face au décès de son frère et pour elle, la responsable, c'est Chloé. Elle va donc vouloir se venger à tout prix. Quant à Charlie, a-t-elle vraiment trahie sa famille d'adoption par amour pour un malfaiteur ou jouait-elle un jeu pour les préserver ?

Au même moment à Sète, c'en est trop pour Tristan. Le cuisinier décide de démissionner du Spoon. Il n'en peut plus de Vanessa et de ses méthodes tyranniques. Il ira travailler avec Gaëlle, son amie pâtissière, par ailleurs engagée pour s'occuper des desserts au mariage de Louise et Bart. Vanessa, qui voulait gérer la nourriture toute seule, est furieuse. Cette semaine, dans Demain nous appartient, la cuistot déchante encore : elle apprend également que Georges ne souhaite pas se marier. Il consent tout de même à faire une petite fête pour célébrer leur anniversaire de rencontre.

Enfin, dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du lundi 25 avril sur TF1, Étienne continue de surprendre avec ses méthodes peu conventionnelles. Chloé aurait préféré que son CPE l'avertisse avant de demander à Camille d'enregistrer le podcast, mais le fait est que c'est un succès. La jeune influenceuse est également douée par ce genre de choses. Et si l'expérience se prolongeait et que d'autres élèves enregistraient à leur tour ?