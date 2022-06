Ici tout commence du 1er juillet 2022 : Tony est-il le père de Kelly ? (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE EN AVANCE. Dans Ici tout commence ce vendredi, Tony s'interroge sur Kelly et Laetitia. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 1er juillet 2022, Emmanuel est absent, laissant le champ libre aux premières années pour passer leur examen en secret. Tom a également changé d'avis et va aussi passer l'examen. Cependant, Teyssier réalise qu'il avait oublié l'anniversaire de sa rencontre avec Constance. Il décide de ne pas se rendre à Arles pour sa conférence afin de passer la journée avec son épouse. Il doit toutefois se rendre à l'Institut pendant que les premières années repassent leur examen. En l'apercevant au loin, Antoine donne l'alerte. Les élèves arrivent à tout cacher, mais Emmanuel découvre Ambre en cuisine, avec Clotilde et le proviseur.

Egalement, dans l'épisode 434 au programme TV sur TF1 ce vendredi, Tony espère revoir Laetitia au détour d'une livraison. Gaëtan lui annonce toutefois qu'elle est en couple avec Guillaume. Ils sont interrompus par l'arrivée de Kelly, qui cherche à en savoir plus sur la relation que le livreur entretenait avec sa mère. En découvrant la vérité, la jeune femme lui demande de ne pas s'immiscer dans la vie de Laetitia. Cette dernière assure à sa fille et à Guillaume qu'ils n'ont rien à craindre de Tony. Plus tard, ce dernier se renseigne sur Kelly et découvre qu'elle vient de fêter ses 17 ans... Ce qui correspond au temps qui s'est écoulé depuis sa relation avec Laetitia.

Enfin, Célia vient rendre son uniforme et faire ses adieux à ses amis dans Ici tout commence vendredi 1er juillet. L'Institut, c'est définitivement fini pour elle. Hortense s'inquiète que leur amitié en prenne un coup et décide d'organiser une fête pour son départ, au marais. Au même moment, Théo arrive pour récupérer ses affaires et refuse de participer à la fête. Furieuse, Célia lui rend le bracelet qui l'avait offert.