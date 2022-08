Résumé de Demain nous appartient épisode 1260 du 26 août 2022

Dans l'épisode 1260 de Demain nous appartient du vendredi 26 août 2022, Samuel s'envole pour le Mexique.

Dans l'épisode 1260 de DNA du vendredi 26 août, Victoire ne va pas bien. Elle craint que Samuel ne revienne jamais du Mexique car il a pris un aller simple. Celui-ci la rassure : il fait un break de sa vie, mais certainement pas d'elle. Il l'aime et il reviendra. À l'hôpital, ses collègues lui ont préparé une petite fête surprise, l'occasion pour Renaud de dire à son fils qu'il est fier de lui. Les derniers détails avant le départ maintenant réglés (Paul s'occupera de la gestion du haras et Renaud l'aidera pour les mondanités), il est temps de dire au revoir à Victoire. L'émotion est au rendez-vous, même si tous deux savent que c'est pour le mieux.

Finalement, plus de peur que de mal au commissariat de Sète : la bombe était factice. Les enquêteurs peuvent reprendre leur travail et partir à la recherche de Sacha et Gaspard. Il s'avère que le criminel était en communication avec son fils depuis des semaines et que l'adolescent lui a donné une lame de rasoir au parloir. Tristan et Juliette s'en veulent de n'avoir rien vu, mais cette dernière est persuadée qu'elle peut encore raisonner son fils. Dans l'épisode du DNA du 26 août, il est clair que Sacha a manipulé Gaspard car celui-ci semble croire que sa mère les rejoindra et qu'ils prendront tous les trois un nouveau départ au Maroc. Cependant, ils devront remettre leur fuite à plus tard. Voyant que le zodiac a bougé, les fugitifs préfèrent quitter les lieux. Martin et Nordine l'ont en effet trouvé et se sont cachés pour leur tendre un piège.

Enfin, dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé le 26 août sur TF1, sachant que son sursis risque de tomber, Emma pense que Raphaëlle n'acceptera jamais de la garder chez elle. Mais Camille lui promet que cela n'arrivera pas. Pour sa part, Maud se réjouit à l'idée qu'Emma fasse de la prison et qu'elle sorte de leur vie. Elle ne se doute pas qu'au même moment, sa sœur est en train de convaincre sa mère de donner une chance à sa meilleure amie. Raphaëlle accepte qu'Emma vive chez elle à condition que Maud soit d'accord. Et bien évidemment, elle est contre. Elle finit même par lâcher qu'Emma a une mauvaise influence sur Camille car elle s'est mise à voler à cause d'elle. Raphaëlle est sous le choc.