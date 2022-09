Résumé de Demain nous appartient épisode 1277 du 20 septembre 2022

Dans l'épisode 1277 de Demain nous appartient du mardi 20 septembre 2022, Lisa, otage de Sacha, provoque un accident à un barrage de police.

Dans l'épisode 1277 de Demain nous appartient diffusé mardi 20 septembre sur TF1, le Dr Levy raconte à Martin sa prise d'otage : Sacha souffre mais peut marcher et a soutiré au couple 20.000 euros en liquide. Au commissariat, Lisa fait ses adieux après avoir rédigé son rapport IGPN. Alors qu'elle s'apprête à monter dans sa voiture, Sacha la braque et lui demande de l'emmener en Espagne. Pendant ce temps-là, Victoire et Georges constatent que Lisa a oublié son sac avec son ordinateur à l'intérieur. Victoire l'appelle, Lisa décroche et fait comme si tout était normal mais tient des propos volontairement décousus. Sacha prend le téléphone et le balance par la fenêtre. Georges comprend que Lisa a dit n'importe quoi pour donner l'alerte : Lisa est la nouvelle victime de Sacha ! Alors qu'il arrive à un barrage de police, Lisa accélère pour forcer le passage : Martin tire alors dans un pneu, provoquant un accident. Sacha et Lisa sont-ils encore en vie ?

Toujours à Sète, Alma raconte à Audrey que c'est Benjamin qui a fait le rapport concernant Mathis, dans lequel il constate que Dan lui donne une trop grande charge mentale. Pendant ce temps, Sébastien convoque Dan pour lui résumer le rapport. Le père est désespéré et se justifie : il a des horaires compliqués mais aime son fils et s'en occupe du mieux qu'il peut. Le procureur lui conseille de prendre un avocat. Dan se rend à l'hôpital et agresse Benjamin qui n'entend pas ses arguments. Au poste, Dan avoue avoir pété un plomb car il ne supporte pas qu'on dise qu'il s'occupe mal de son fils. Raphaëlle arrive alors : elle est là pour le représenter, envoyée par son père.

Enfin, dans l'épisode 1277 de Demain nous appartient, diffusé mardi 20 septembre 2022 sur TF1, Manon passe ses examens et est ultra-stressée. Nordine et Aurore essaient de lui redonner confiance. Au Spoon, elle croise Elsa et Timothée qui lui donne un bon conseil pour se concentrer. À la sortie des examens, Nordine retrouve Manon avec un bouquet de fleurs : elle pense avoir réussi ! Alors que William a fait son tajine poulet pruneaux spécialement pour Manon, cette dernière décide de sortir avec Nordine dans un restaurant gastronomique. William est nostalgique de ses deux petites filles à la maison. Mais Aurore voit les avantages : ils vont pouvoir faire l'amour dans toutes les pièces de la maison ! Il y a une vie après les enfants !