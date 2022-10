Ici tout commence du 5 octobre 2022 : Anaïs fait une tentative de suicide (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans Ici tout commence le mercredi 5 octobre 2022, Anais est dévastée par la découverte sur la mort de son frère. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 5 octobre 2022, Anaïs est dévastée par les découvertes qu'elle a faite la veille sur la mort de son frère. Elle remet les choses au clair avec David, qui lui conseille de faire une pause pour lui changer les idées. La jeune femme refuse, préférant rester seul. Anaïs se rend à la plage et s'éloigne au large, prête à se suicider. En parallèle, Lisandro s'inquiète et demande des explications à Salomé et découvre la vérité. Il force la jeune fille à quitter son poste au restaurant du Master pour retrouver son ex avec l'aide de David. Ils retrouvent ses affaires sur la plage et l'aperçoivent au loin dans la mer. Lisandro et David nagent pour la sauver de la noyade. Ils la récupèrent, inconsciente.

Au même moment, Emmanuel ordonne à Théo que la création d'Axel soit mise à la carte du Double A. Le jeune chef se sent humilié et se montre très hautain avec son cousin devant le reste de sa brigade. Ils se disputent également dans les couloirs de l'Institut, Axel étant persuadé que Théo est jaloux de la relation qu'il entretient avec son père. Vic retrouve ensuite Théo à l'économat et en profite pour se rapprocher du chef du Double A.

Enfin, Louis se montre chaleureux et cordial avec Claire et Olivia dans Ici tout commence, mercredi 5 octobre. Les deux professeures sont stupéfaites par son changement d'attitude. Plus tard, Louis se montre charmant avec Livio, ce que Charlène trouve étrange. La jeune femme n'apprécie pas le changement d'attitude de son fiancé, qui décide de se concentrer sur sa place dans sa famille et sur l'Institut.