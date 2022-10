Résumé de Demain nous appartient épisode 1292 du 11 octobre

Dans l'épisode 1292 de Demain nous appartient diffusé le mardi 11 octobre 2022, Amanda est de retour à Sète et c'est elle la tueuse en cavale.

Dans l'épisode de DNA diffusé le mardi 11 octobre sur TF1, Sophie se réveille à l'hôpital et Nordine est à son chevet. Elle lui avoue avoir été très amoureuse de lui, même si dorénavant, elle semble proche de Victor. La police interroge Ariane, la codétenue d'Ophélie qui lui apprend qu'elles étaient en couple. Ariane aurait un mobile, mais possède un solide alibi. Ce n'est pas elle la tueuse et elle apprend même à Lisa qu'Ophélie et son frère avaient reçu la même carte de menace qu'Hadrien et Sophie. Plus tard, Victoire tombe sur Amanda, l'infirmière est de retour à Sète pour une formation et les deux amies ont hâte de se retrouver. Une fois chez elle, Amanda sort un pistolet. Dans son salon, il y a également une perruque et l'oiseau dont le sang a été utilisé sur les cartes de menaces. C'est elle la tueuse.

Toujours à Sète, Hadrien fait contre mauvaise fortune bon cœur. La jeune policière en charge de sa protection ne se déride pas et refuse tout d'abord de le suivre dans ses délires. Fidèle à lui-même, Hadrien la provoque gentiment, même si Manon le charrie sur la facilité avec laquelle Sophia l'a oublié. Dans cet épisode de Demain nous appartient, Hadrien arrive à ses fins. William rentre chez lui pour trouver le jeune homme et la policière en petite tenue et comprend immédiatement qu'un rapprochement s'est produit. Amusé, il promet de garder l'histoire pour lui.

Enfin, dans l'épisode 1292 de Demain nous appartient, diffusé le 11 octobre sur TF1, Charlie sent que François la mène en bateau et cherche des preuves. Elle découvre le pot aux roses, mais joue le jeu. François lui bande les yeux et l'amène en vérité au beau milieu d'un champ en pleine nature pour une nuit de camping. Charlie fait semblant d'être déçu, mais elle a tout de même prévu du champagne, un matelas et un bon dîner pour que leur soirée ne soit pas trop désagréable. L'étudiante est sur ses gardes en entendant des bruits d'animaux, mais accepte tout de même de passer un tendre moment avec son partenaire.