Résumé de Plus belle la vie épisode 4641 du 18 octobre 2022

PLUS BELLE LA VIE. Dans l'épisode 4641 de Plus belle la vie du mardi 18 octobre 2022, Thomas et François comprennent enfin le message de leur père. Résumé.

Dans l'épisode 4641 de Plus belle la vie du 18 octobre, Léo récupère la vidéo de Revel avec les prostituées et le menace de diffuser les images sur les réseaux sociaux s'il ne libère pas Agathe. Devant la presse, Revel annonce la mort de Pavel... et fait part de la collaboration d'Agathe Robin avec la police. Elle ne retournera donc pas en prison. Léo va annoncer la bonne nouvelle à Agathe, qui fait ses bagages pour repartir en Argentine. Elle lui avoue alors qu'elle a encore des sentiments et n'imagine pas sa vie sans lui. Elle l'embrasse et Léo se laisse faire. Mais un peu plus tard, Léo revient au bar du Mistral : il aime Claire et veut passer le reste de sa vie avec elle. Au commissariat, Revel et Jean-Paul décident de ne pas déployer d'effectifs pour Jawad, le dernier évadé. Et bonne nouvelle : Boher va être décoré !

En parallèle, Kevin et Alexandra se réveillent ensemble, heureux. Au commissariat, Ariane les taquine sans savoir qu'ils sont ensemble. Alexandra propose de sortir du bois mais Kevin pense que c'est une mauvaise idée : Alexandra est sa stagiaire, donc ils ne pourront plus travailler ensemble. Mais finalement, ils vont voir Jean-Paul pour leur dire la vérité. L'effet est immédiat : Jean-Paul change Alexandra de maître de stage. Dans la rue, Gabriel vanne Kevin sur sa relation avec Alexandra, mais Kevin goûte très moyennement aux blagues transphobes de son ami.

Enfin, dans l'épisode 4641 de Plus belle la vie diffusé le 18 octobre sur France 3, Kylian pense que Thomas l'évite après qu'il ait hérité du bar et partage sa colère auprès de Gabriel. A Lola, il dit qu'il trouve la répartition de l'héritage nulle. Sa sœur trouve que c'est une sacrée responsabilité de s'occuper du Mistral. Sur le port, Thomas découvre le bateau que Roland lui a laissé et qu'il prête à l'association caritative Une voile pour repartir. Thomas est déstabilisé mais Gabriel lui ouvre les yeux : son père a vu en lui son héritier de cœur. Roland savait que Thomas s'occuperait bien de son association après sa mort. De son côté, François comprend aussi le sens de son héritage : un terrain où construire la maison de ses rêves. François et Thomas viennent alors faire leurs excuses à leur petit frère. Leur père leur a transmis ce qui était le mieux pour eux.