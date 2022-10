Résumé de Demain nous appartient épisode 1302 du 25 octobre 2022

Dans l'épisode de Demain nous appartient 1302 diffusé le 25 octobre 2022, Martin a une nouvelle conquête : la mystérieuse Flavie.

Dans l'épisode de DNA diffusé le 25 octobre sur TF1, la liaison de Régis est confirmée. Brigitte l'apprend par surprise et elle est effondrée, mais cela ne l'empêche pas de faire un très beau discours à l'enterrement de son mari. La cérémonie est émouvante, mais Aurore garde l'œil ouvert et repère un inconnu dans la foule. Il s'agit d'un nouveau voisin qui confirme avoir vu Régis plusieurs fois en compagnie de sa maîtresse et avoir surpris une dispute entre eux. Retrouver Flavie est impossible, la jeune femme change systématiquement d'identité et semble avoir de nouvelles victimes. Elle quitte un homme pour en retrouver un autre… Il s'agit de Martin qui s'abandonne dans les bras de son nouveau crush.

En parallèle à Sète, Emma surprend Camille en train de discuter avec Adam alors que l'influenceuse avait dit qu'elle serait avec Dorian. Emma est furieuse et se sent trahie. Elle est prête à quitter Sète et ne veut plus jamais entendre parler de celle qu'elle considérait comme sa meilleure amie. Dans cet épisode de demain nous appartient, Alex se rend compte que quelque chose ne va pas et discute avec son employée qui se confie. Il lui conseille de parler avec Camille. Les deux amies discutent à cœur ouvert et se réconcilient.

Toujours dans l'épisode 1302 de Demain nous appartient diffusé le 25 octobre sur TF1, Noor et Gabriel sont chauds bouillants et s'envoient en l'air dans tous les endroits possibles et imaginables, dont le bureau de Raphaëlle. Chauds bouillants… Et tête en l'air puisque Gabriel oublie son emballage de préservatif sur place et doit mentir à l'avocate. Plus tard, les deux amants se font surprendre à l'hôpital. Soraya, qui n'ignore rien de leur petit manège, leur reproche leur manque de sérieux, mais tout cela lui donne des idées et elle entraîne Stéphane pour une partie de jambes en l'air au cabinet.