Ici tout commence du 8 décembre 2022 : Jude et Eliott s'embrassent (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 549 d'Ici tout commence ce 8 décembre 2022, Jude se lance et embrasse Eliott, qui lui rend son baiser.

Dans l'épisode de Ici tout commence du 8 décembre 2022 diffusé sur TF1, Eliott et Jude arrivent en tête des épreuves et le nouvel étudiant gagne donc sa place parmi les troisièmes années de l'Institut. Ses amis organisent une fête d'intégration en son honneur. Eliott est Greg sont toujours en froid, mais Greg propose à son ex de revenir vivre chez eux, ce qu'il accepte. Hortense s'amuse de voir Eliott courtisé par Greg et Jude et Lionel prévient le nouvel élève : même s'il a l'air d'aimer Eliott, ce dernier se remettra avec Greg et Jude ferait mieux de l'oublier. Plus tard, le jeune cuistot se retrouve seul à seul avec son coup de foudre et les deux amis s'embrassent. Mais Lionel les surprend.

Toujours à l'institut, Charlène ne sait plus sur quel pied danser avec Louis. Jusqu'ici horrible avec elle, son ex-fiancé décide finalement de faire son mea culpa. Dans cet épisode d'Ici tout commence, elle se confie à sa mère et lui avoue qu'elle a du mal à oublier l'homme qu'elle a aimé. Constance lui conseille de se donner du temps. Alors que Charlène doit effectuer un décor de Noël entièrement comestible, elle se rend compte que Billie a dessiné sur sa maison en pain d'épice et le résultat lui plaît beaucoup.

Enfin, dans l'épisode 548 d'Ici tout commence diffusé le mercredi 8 décembre sur TF1, Deva est folle de rage contre David au sujet de la rumeur qui circule et David s'en veut. Il a perdu et blessé son amie. Deva semble cependant vouloir protéger David et quand Lisandro l'interroge au sujet de celui qui a lancé la rumeur, la jeune fille refuse de dénoncer qui que ce soit. Mais Lisandro suspecte l'identité du coupable et va trouver David. Les deux se disputent violemment et David accuse son professeur de draguer les étudiantes et d'être un raté. À bout de nerf, le maître d'hôtel frappe son étudiant.