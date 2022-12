Ici tout commence du 21 décembre 2022 : de retour, Clotilde renoue avec Joachim (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 561 d'Ici tout commence mercredi 21 décembre, Clotilde découvre le passé de Joachim et décide de ne pas lui en tenir rigueur. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 20 décembre 2022 à 18h30] Dans l'épisode 561 d'Ici tout commence du mercredi 21 décembre, Eliott interpelle Greg sur son baiser de la veille et lui rappelle qu'ils sont censés faire semblant d'être en couple. Greg s'excuse et lui promet que ça ne se reproduira plus. Eliott retrouve ensuite Jude dans le parc. Ils sont rejoints par Hortense et Mehdi, qui fait une gaffe en évoquant le dîner de la veille d'Eliott, Greg et ses parents. Alors que Jude et Eliott venaient de décider de passer Noël ensemble, Jude se lève et s'éclipse. Eliott le rattrape au Double A pour s'excuser. Il passe l'éponge et le couple s'embrasse. Mais Benoît Delobel les surprend et pense qu'Eliott trompe son fils. Il se montre alors odieux avec Greg et Eliott devant leur brigade et obtient les aveux de son fils sur la fin de son couple. Au final, Delphine et Benoît pensent que cette rupture a du bon.

Toujours à l'institut, Clothilde est de retour d'Australie et craint de croiser Joachim qu'elle n'a pas réussi à oublier. Rose explique à sa sœur que Joachim regrette de l'avoir trompée et pense qu'elle devrait lui donner une seconde chance. Clothilde donne rendez-vous à Joachim et joue la carte de la sincérité. Joachim lui avoue alors la vérité sur son passé d'escort boy. Dans un premier temps choquée, Clotilde se rend compte ensuite qu'elle aime trop Joachim pour le juger. Comment réagira-t-elle quand elle apprendra qu'il a repris son activité pendant son séjour en Australie ?

Enfin, dans l'épisode d'Ici tout commence diffusé mercredi 21 décembre sur TF1, Teyssier et Théo ont préparé des bûches toute la nuit et goûtent leurs créations. Après avoir testé leurs trois versions, ils mettent tout à la poubelle, les jugeant fades et insipides. Théo propose alors à son père de faire une pause et insiste même pour une petite virée pour retrouver l'inspiration. Ils se retrouvent autour d'une partie de billard et évoquent de vieux souvenirs, qui donnent une idée à Teyssier : mettre du riz soufflé dans la bûche. A l'Institut, le cuisinier réalise sa création, validée par Constance et Vic.