Ici tout commence du 24 janvier 2023 : Ferigno éliminé ! (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 585 d'Ici tout commence ce 24 janvier, Ferigno échoue à une épreuve éliminatoire et montre son vrai visage avant de quitter l'école sous les huées. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 23 janvier 2023 à 18h30] Dans l'épisode 585 d'Ici tout commence diffusé sur TF1 le 24 janvier, le vent tourne pour Ferigno. Emmanuel est prêt à tout pour gagner, conscient que sa défaite permettrait à Ferigno de prendre sa place. Jasmine tente de faire pression sur le chef pour récupérer la boîte à secrets, et face à son refus, menace de le dénoncer à la police. La jeune femme possède un enregistrement audio compromettant et il doit céder. S'il compte se rattraper durant la compétition, il va devoir composer avec la détermination des Teyssier… Et une épreuve très spéciale ! les concurrents doivent reproduire un plat à partir d'une photo. Le cuisinier le moins bon sera éliminé... Et surprise ! Emmanuel et Théo obtiennent la première et la deuxième place. Ferigno n'a pas repéré l'ingrédient principal du plat, la carotte, et se retrouve éliminé malgré ses protestations. Il doit quitter l'institut sous les huées des élèves. Emmanuel va blanchir Tom, mais ne dénoncera pas son ennemi, pour protéger ses élèves, membres du cercle. Théo est fier de son père.

Toujours à l'institut, Ethan et Samia ne font pas bon ménage en cuisine, au point que Jasmine doit faire équipe avec la jeune femme pendant que son compagnon travaillera avec Ethan. Samia décide de laquer du poisson avec du jus de betterave ce qui lui vaut les félicitations de Jude. Ethan aussi la félicite, mais sa petite amie le soupçonne de ne pas être sincère. Dans cet épisode d'Ici tout commence, Ethan propose à Samia un rendez-vous où ils pourront se confier et se montrer des photos de leur enfance, mais elle se braque. L'étudiante suggère qu'ils aillent seulement boire un verre et n'évoque pas le moindre souvenir familial. Quel secret cache Samia à propos de son passé ?

Enfin, dans l'épisode 585 d'ITC diffusé le 24 janvier sur TF1, Lionel s'enfonce dans son mensonge quand le cheffe Landiras propose à celui qu'il prend pour la cheffe Vaton d'animer une Masterclass à l'institut. Lionel refuse d'abord de fermer sa collecte qui lui rapporte beaucoup, mais doit finalement s'y résoudre même s'il est trop tard et que Zacharie est aux anges en imaginant une prochaine collaboration avec la cheffe renommée. Antoine s'en mêle et quand Lionel explique que la cheffe Vaton est très occupée, il a l'idée de demander à Teyssier de l'appeler pour qu'elle leur rende visite. Lionel arrive à gagner du temps en prétextant qu'avec les championnats, ce n'est pas le moment de déranger Emmanuel, mais il va vite lui falloir trouver une autre idée.