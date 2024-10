Murder club : Eric Cantona comme vous ne l'avez jamais vu (et avec des cheveux) ! Que raconte la série de M6 ?

Après Brigade Anonyme, M6 redonne sa chance à Eric Cantona dans Murder Club, série policière entre suspense et comédie, pour un cocktail décalé.

Avis aux amateurs de séries policières ! M6 a voulu frapper fort en octobre 2024 avec la série Murder Club, une création originale de la chaîne. Cette mini-série en quatre épisodes de 52 minutes chacun a été programmée partir du mardi 29 octobre, à 21h10. Et la chaîne fait de nouveau appel à l'ancien footballeur Eric Cantona pour l'un des rôles principaux.

Après avoir tenté sa chance dans un registre bien plus dramatique en mars dernier, avec Brigade Anonyme, où il incarnait un père désespéré prêt à tout pour retrouver sa fille disparue, Cantona revient donc sur M6 dans un rôle très différent. Dans Murder Club, il incarne Daniel Hansen, un expert renommé des tueurs en série. Mais ce profiler autrefois très médiatique a commis une erreur qui lui a coûté cher par le passé.

Son chemin croisera celui d'Amélia Delcourt, une jeune flic de la Crim' jouée pour sa part par Tiphaine Daviot (révélée dans HP sur OCS). Cette dernière a elle aussi été mise au ban de son unité après une bourde lors d'une opération visant à capturer un dangereux serial killer, surnommé Shakespeare. Ce duo improbable reprendra l'enquête de façon clandestine suite à la disparition inquiétante d'une adolescente de 17 ans.

Eric Cantona change de registre dans Murder Club

Créée par Nathalie Hug et Jérôme Camut, réalisée par Renaud Bertrand, Murder Club a été présentée comme l'une des séries originales françaises les plus prometteuses de la rentrée 2024. Le scénario savoureux est signé Ami Cohen et Hélène Lombard. Aux côtés du duo central composé d'Eric Cantona et de Tiphaine Daviot, couronnée meilleure actrice au festival Séries Mania pour ce rôle, on retrouve dans Murder Club une galerie de seconds rôles savoureux. Catherine Hosmalin (Clem), Arielle Dombasle ou encore Vinnie Dargaud (Scènes de ménages) complètent ce casting éclectique.

Le ton de Murder Club s'annonce ainsi résolument différent de Brigade Anonyme. Exit le drame poignant et les sourcils froncés d'un Eric Cantona en père implacable. Place à une comédie policière punchy mâtinée d'humour british, avec un Cantona à contre-emploi, devenu profiler chevelu et fantasque. Entre intrigue policière et buddy movie, la série de M6 tente de jouer avec les codes pour un résultat décalé, parfois jubilatoire, même s'il peut taper souvent à côté.

Les fans inconditionnels d'Eric Cantona, qui enchaîne les projets passionnants à la télévision comme au cinéma, seront aux anges. Tout comme les amateurs de comédies policières malines et rythmées. Pour les autres, s'abstenir.