Mort d'Emile : des preuves d'une intervention humaine et la piste familiale toujours envisagée

Les gardes à vue des grands-parents d'Emile et de deux autres membres de la famille du petit garçon ont été levées ce jeudi. Tous les interpellés sont sortis libres, mais le procureur de la République a précisé que la piste intrafamiliale pour expliquer la mort de l'enfant "n'est pas refermée".

L'enquête sur la disparition et la mort du petit Emile Soleil progresse. Certaines pistes sont bel et bien privilégiées comme le suggéraient les dernières opérations d'investigation et les gardes à vue de quatre membres de la famille du petit garçon. Le procureur de la République d'Aix-en-Provence a confirmé lors d'une conférence de presse ce jeudi 27 mars que plusieurs éléments d'enquête "introduisent la probabilité de l'intervention d'un tiers dans la disparition et la mort d'Emile". Les expertises ont démontré que "les vêtements et ossements [d'Emile] ont été transportés peu avant leur découverte" et ont révélé des "stigmates anatomiques" évoquant un "traumatisme faciale violent".

Ce sont des éléments qui ont justifié l'extension des investigations aux chefs d'"homicide volontaire" et de "recel de cadavre". Quant aux placements en garde à vue des grands-parents d'Emile, Philippe et Anne Vedovini et de deux de leurs enfants, qui "étaient programmées" selon les informations de plusieurs médias, ils étaient la suite logique de l'enquête pour "une phase de vérifications et de confrontations des éléments et informations recueillis lors des investigations réalisées ces derniers mois" dans le cadre légal parmi par ce régime, c'est-à-dire en présence des avocats et sous enregistrement vidéo. Lors des gardes à vue, les personnes interpellées "ont répondu à l'ensemble des questions qui ont été posées", mais les enquêteurs n'ont obtenu aucun élément tangible, aucun aveux.

Ces gardes à vues ont toutes été levées dans la matinée du jeudi 27 mars et les quatre personnes interpellées ont été relâchées sans qu'aucune poursuite ne soit retenue. "Les charges n'étaient pas suffisantes pour conduire à une mise en examen quelconque dans ce dossier", a précisé Jean-Luc Blachon. Les gardes à vue pour "homicide volontaire" et "recel de cadavre" ont permis d'approfondir la piste intrafamiliale dans la mort d'Emile, laquelle "n'est pas refermée" malgré la libération des grands-parents a déclaré le procureur de la République.

Des analyses en cours et d'autres non concluantes

L'hypothèse du meurtre volontaire ou accidentel parait encore privilégiée à celle d'un égarement de l'enfant. Une analyse du crâne de l'enfant aurait notamment déterminé le fait que les ossements auraient séjourné dans deux lieux différents selon Le Parisien, des informations confirmées par le procureur : l'un en pleine nature, l'autre protégé des éléments extérieurs. Un peu comme si les ossements avaient été gardés avant d'être déposés sur le lieu de leur découverte. Par ailleurs, le t-shirt d'Émile serait dépourvu de trace de décomposition humaine, révèle le quotidien. De l'ADN a été découvert ces ossements et les vetements. "Qu'il y ait un auteur, cela ne fait quasiment plus aucun doute. A-t-il volontairement porté atteinte à l'enfant ou involontairement ? C'est impossible à dire pour le moment. Mais qu'il puisse y avoir une intervention humaine, ça, c'est désormais fort probable", confiait déjà une source proche du dossier à BFM DICI début mars.

Les investigations et les analyses se poursuivent, notamment sur des véhicules saisis au domicile des grands-parents d'Emile : une voiture et une remorque pour le transport de chevaux. Si certains éléments d'enquête font progresser les enquêteurs, d'autres en sont pas concluants à l'instar de l'analyse de la jardinière saisie le 13 mars près de l'église du Haut-Vernet et sur laquelle du sang avait été découvert comme l'a fait savoir le procureur de la République.

Reste que l'hypothèse d'un accident ou d'un égarement mortel du petit garçon ne sont pas laissées de côté par les enquêteurs et constituent toujours un scénario possible. La piste accidentelle n'est pas totalement écartée, comme celle de l'homicide involontaire et celle du crime d'opportunité sont toujours envisagées.

Le profil du grand-père d'Emile intéresse les enquêteurs

Les grands-parents du petit garçon avaient déjà été approchés par les enquêteurs après la disparition d'Emile, survenue le 8 juillet 2023 dans le village du Vernet dans les Alpes-de-Haute-Provence. Et pour cause : le petit garçon se trouvait dans la maison familiale de Philippe et Anne Vedovini et sous la surveillance du couple au moment de sa disparition. D'après Le Parisien, le placement en garde à vue du grand-père d'Emile et d'autres proches avait été envisagé dès le deuxième trimestre de 2024 avant d'être court-circuité par la découverte des ossements de l'enfant par une randonneuse. Si le placement en garde à vue de Philippe Vedovini n'est pas une idée nouvelle, il a été motivé par de nouveaux éléments : des écoutes téléphoniques révélant des dissensions entre le grand-père et les parents d'Emile selon Le Parisien. Le profil de Philippe Vedovini, père réputé sévère d'une famille de dix enfants à qui il a donné une éducation chrétienne rigoriste, avait retenu l'attention des enquêteurs. Durant sa garde à vue, il a été interrogé sur son rôle au sein de la famille et sur son implication dans l'affaire de violences sexuelles à l'institut catholique de Riaumont dans le Pas-de-Calais dans les années 1990.

Les écoutes téléphoniques auraient également permis de dresser le portrait d'un homme "irascible" et "coléreux", habitué aux épisodes particulièrement disproportionnés de violence. L'homme aurait déjà par le passé donner des coups de poing et de pied à ses propres enfants, selon Le Parisien. Par ailleurs, les enquêteurs auraient découvert qu'il souffrirait depuis plusieurs années de dépression. Suffisant pour imaginer un possible acte violent envers Émile ayant entraîné son décès ? Le témoignage d'un voisin, jusqu'ici resté secret, et également révélé par le quotidien, pourrait également s'avérer déterminant. Il affirme avoir vu le petit Émile partir seul, avant de voir le grand-père, à sa recherche, prendre la même direction. Tous ces éléments doivent toutefois encore être confirmés. Une conférence de presse sera organisée jeudi, à midi.