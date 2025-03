Guerre en Ukraine : Poutine et Trump fachés ? Un signe de rupture dans les discussions

11:37 - Les délégations ukrainiennes et américaines se sont revues

Une nouvelle réunion a eu lieu ce mardi 25 mars à Riyad, en Arabie saoudite, entre les délégations ukrainienne et américaine au sujet d'une trêve entre Kiev et Moscou. L'entretien est désormais terminé selon une source de la délégation ukrainienne à l'AFP : "Les consultations sont terminées, tous les détails seront annoncés plus tard. La réunion, qui n'a fait l'objet d'aucune annonce officielle de Kiev ou Washington, s'est tenue au lendemain de la rencontre entre les Etats-Unis et Moscou. Réunion dont les conclusions n'ont pas été rendues publiques.