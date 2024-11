Esprits criminel : ils sont de retour et c'est encore plus tordu et terrifiant ! Que raconte la saison 17 ?

Esprits Criminels, la série policière culte suivie par des millions de fans, revient pour une 17e saison sur TF1. Encore plus sombre et terrifiante...

Avis aux amateurs de frissons et d'enquêtes palpitantes ! La saison 17 d'Esprits Criminels, véritable institution du genre policier, a été programmée sur TF1 à partir du mercredi 13 novembre 2024. Depuis 2005, la série suit les aventures des profileurs d'élite du BAU (Behavioral Analysis Unit), une unité spéciale du FBI chargée de traquer les criminels les plus dangereux et tordus. Au fil des années, Esprits Criminels a su fidéliser une large communauté de fans grâce à des intrigues toujours plus complexes et dérangeantes, portées par des personnages attachants.

Cette longévité exceptionnelle est un véritable exploit dans le paysage audiovisuel actuel, où les séries peinent souvent à dépasser les 4 ou 5 saisons. Le secret de ce succès ? Une recette efficace et millimétrée mêlant enquêtes haletantes, profileurs charismatiques et serial-killers retors, le tout sublimé par une ambiance sombre et oppressante devenue la marque de fabrique de la série. Chaque épisode nous plonge dans les méandres de l'esprit criminel au sens propre, explorant les motivations et les pulsions des tueurs les plus terrifiants.

Un scénario encore plus tordu pour la saison 17

Pour cette 17e saison d'Esprits criminels, les scénaristes ont vu les choses en grand en concevant une intrigue principale d'une ampleur inédite. Les profileurs du BAU vont en effet devoir solliciter l'aide de leur ennemi juré, Elias Voit, pour traquer un nouveau serial-killer plus machiavélique que jamais. Capturé à la fin de la saison précédente, Voit détient des informations cruciales pour résoudre le "mystère de Gold Star", une affaire particulièrement complexe qui va pousser nos héros dans leurs derniers retranchements aussi bien physiques que psychologiques.

Mais travailler main dans la main avec un criminel n'est pas sans risque, et l'équipe va rapidement se retrouver face à un terrible dilemme moral. Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour arrêter ce tueur ? Sont-ils prêts à se mettre en danger et à compromettre leurs principes ? Toutes ces questions promettent une saison sous haute tension pour Emily Prentiss (Paget Brewster), David Rossi (Joe Mantegna) et le reste de la bande, qui accueille un petit nouveau en la personne de Clark Gregg (Agents of S.H.I.E.L.D). L'acteur incarnera le nouveau directeur du FBI, apportant un vent de fraîcheur bienvenu dans une équipe aussi soudée.

Les premières images dévoilées sur Paramount+ et la diffusion aux Etats-Unis depuis le printemps ont déjà donné un avant-goût de l'ambiance poisseuse et angoissante de cette 17e saison, alors qu'une première bande-annonce promet monts et merveilles. Frissons et sueurs froides garantis.