Cat's Eyes : après un final de folie, la série aura-t-elle une saison 2 ? Une suite en suspens

PROGRAMME TV | TF1 - 21H10. La série Cat's Eyes s'achève ce lundi soir sur TF1. Une suite est-elle prévue malgré les critiques ? Une date pour la saison 2 reste en suspens...

"Trois vives panthères, qui en un éclair, relèvent tous les défis". Oui mais jusqu'à quand ? Alors que la série Cat's Eyes, l'événement de la fin d'année sur TF1, arrive à son ultime épisode ce lundi 9 décembre, les fans se demandent déjà si l'adaptation du manga culte en prises réelles aura droit à une suite. Le pari très osé de la première chaîne, qui a mis Camille Lou, Constance Labbé et Claire Romain dans les costumes cintrés et brillants des trois soeurs Chamade, s'achève en tout cas sur un énorme cliffhanger ce soir, Tam, Sylia et Alexia, étant plus que jamais à la recherche de la vérité sur leur père. Dans les ultimes soubresauts de la série, elles se sont rapprochées du but en se rendant au château de Dalembert. Dans cette magnifique bâtisse du XVIIe siècle, les Cat's Eyes se retrouvent coincées entre l'odieux propriétaire et la police dans le 8e et dernier épisode, alors même qu'elles sont sur le point de découvrir enfin toute la vérité sur leur père. Cette lutte acharnée et ces moments où elles ont risqué leur vie pour parvenir à leur objectif resteront-ils vains ? Il faudra peut être une suite de Cats' Eyes pour en savoir plus.

Cats' Eyes a en tout cas attisé la curiosité dès son lancement début novembre. Elle a rassemblé environ 5 millions de téléspectateurs et téléspectatrices pour ses premiers épisodes, le 11 novembre dernier, devançant même L'Amour est dans le pré, généralement leader le lundi soir sur M6. À J+7, le lancement de Cat's Eyes a même atteint 6,7 millions de téléspectateurs pour l'épisode 1, record de l'année pour une fiction française, hors HPI. Cette audience s'est en revanche étiolée de semaine en semaine. Ces lundi 25 novembre et 2 décembre, les épisodes 5, 6 puis 7 de la fiction ont rassemblé en moyenne entre 4 et 3,5 millions de téléspectateurs, devancés cette fois par les aventures amoureuses des agriculteurs de la Six, qui en étaient, il faut le dire, à l'heure du bilan.

Passée la curiosité, les amateurs se seraient-ils lassés ? Les avis sur cette adaptation de Cat's Eyes à la sauce franchouillarde sont mitigés. Notamment chez les 40-50 ans, clairement ciblés par le projet, basé sur la nostalgie des dessins animés de leur enfance. Associé à la création, le mangaka Tsukasa Hōjō, auteur de la saga originale, a été le premier conquis par la série qui a selon lui "trouvé sa propre identité pour toucher les gens". Certains fans ont aussi salué "la prise de risque" des producteurs, "l'alchimie du trio", ou le respect de l'œuvre originale et avouent même avoir regardé TF1 pour la première fois depuis bien longtemps grâce à Cat's Eyes.

Déjà une date pour la saison 2 de Cat's Eyes ?

Mais d'autres sont dégoûtés. "L'ambiance du dessin animé est gâchée, c'est plat et mou, pas du tout sexy. Bref c'est nul", tranche un inconditionnel du manga dans 20 Minutes, quand d'autres pointent "une sorte de Julie Lescaut avec le label Cat's Eyes pour attirer les nostalgiques". D'autres n'ont pas compris le choix de l'origin story (tenter d'imaginer l'origine des Cat's Eyes plutôt que reprendre l'histoire des années 1980) ou la transposition du manga à Paris, interprétés comme des "trahisons" au milieu des "lacunes dans le scénario" et les "multiples répétitions", indique le Huffpost.

Réussite ou non, TF1 a commencé à faire languir les fans lundi dernier, avec un seul épisode inédit de Cat's Eyes au lieu de deux. Le 8e et dernier épisode sera donc diffusé ce 9 décembre. Et une suite devrait bel et bien arriver sur les écrans. Comme l'avait indiqué Télé 7 Jours dès l'année dernière, les trois actrices principales ont en effet signé dès le départ pour trois saisons. Impossible en revanche de savoir à quelle date la saison 2 de Cat's Eyes sortira. Numerama table sur "la toute fin de l'année 2025 ou au début 2026, au plus tôt", ce qui ferait durer le préquel "jusqu'en 2028".