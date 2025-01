Panda : un gros rebondissement avec Lola et une revenante pour Julien Doré, ce qui se passe dans la saison 2

"Panda" est de retour pour une saison 2 sur TF1, ce jeudi 9 janvier. Une saison 2025 qui promet de nombreux rebondissements, notamment sur la relation entre Panda et Lola...

Julien Doré remet sa chemise à fleurs sur TF1. La saison 2 de Panda débute ce jeudi 9 janvier 2025, à partir de 21h10, sur la première chaîne, avec deux nouveaux épisodes inédits. Et autant dire que cette deuxième saison réserve des surprises, entre enquêtes toujours aussi inattendues et rebondissements à gogo. Dans Midi Libre il y a peu, Julien Doré, l'interprète de Panda, s'est dit "très heureux" de l'écriture de cette deuxième salve d'épisodes, annonçant "des défis personnels qui vont radicalement changer sa vie".

Cette saison 2 de Panda aura notamment une particularité qui devrait maintenir un rythme élevé : "à la fin de chaque épisode, une révélation va nous tenir en haleine jusqu'à la fin de l'épisode 6", annonce le chanteur, désormais comédien. "Il y a beaucoup beaucoup de rebondissements dans la vie de ce personnage et de ses camarades..." Et un de ces rebondissements concerne évidemment la relation entre Panda et Lola, interprétée par Ophélia Kolb.

Panda et Lola vont-ils se mettre en couple ? Attention spoiler !

La saison 2 de Panda va démarrer un mois après le baiser échangé entre les deux personnages principaux, à la toute fin de la dernière saison. "Ils ne se sont pas donné de nouvelles parce que Lola est repartie directement au travail et Panda a été en convalescence après son accident", a expliqué Ophélia Kolb à Télé Loisirs. "Ils ne se sont pas revus. Ils vont se retrouver accidentellement."

Attention spoiler ! Un des rebondissement des nouveaux épisodes inédits de Panda sera dévoilé dans les lignes suivantes. Car ces retrouvailles vont être "délicates" pour Julien Doré et sa partenaire. Panda va vite déchanter puisqu'on va apprendre que Lola va se marier ! "La saison 2 part de ça, mais les choses ne se passent pas forcément toujours comme on l'imagine", a indiqué Julien Doré. D'autant qu'une vieille connaissance de Panda - et ancienne amante - va refaire son apparition dès le premier épisode...

Que racontent les premiers épisode de Panda, saison 2 ?

Dans ces tout nouveaux épisodes de Panda, le flic le plus cool de France, épaulé par sa coéquipière, va encore devoir résoudre des affaires aussi mystérieuses que tordues. L'épisode 1, "Le chant des sirènes", partira du meurtre d'une ex-nageuse reconvertie en "sirène", retrouvée noyée dans un aquarium. C'est à ce moment que Panda va voir ressurgir dans sa vie Anouk, son ancienne indic et amante. Principale suspecte du meurtre, Anouk convainc Panda de son innocence et le supplie de la sortir de là, au nom de leur histoire passée. Panda se lance dans l'enquête, sans stress ni pression, afin de faire toute la lumière sur ce décès. Pour cela il peut compter sur ses talents de policier mais également sur son équipière…

Le deuxième épisode de Panda, "Un mariage, un enterrement", débute dans une villa chic, où un enterrement de vie de jeune fille tourne au drame. A première vue, l'héroïne de la fête a perdu la vie en faisant une chute mortelle. Mais très vite, Panda et Lola découvrent que la victime a été empoisonnée, peut-être par erreur, au cours de la soirée. Qui de la future mariée ou de ses amies était donc la véritable cible du tueur ?