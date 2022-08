Stéphane Bern : il s'amuse du buzz sur son pistolet dans Pour l'honneur d'un fils

STEPHANE BERN. Dans le téléfilm Pour l'honneur d'un fils sur France 3, Stéphane Bern joue le rôle d'un militaire ayant perdu son fils. Les premières images, où on le voyait un pistolet à la main, ont fait le buzz. L'animateur-comédien sur ce sujet.

[Mis à jour le 25 août 2022 à 20h30] Au moment de la diffusion de la bande-annonce de "Pour l'honneur d'un fils", un téléfilm de France 3, les réseaux sociaux se sont bien vite enflammés car on pouvait y voir Stéphane Bern avec un pistolet à la main, ce qui n'est pas tout à fait habituel pour le présentateur habitué des émissions éducatives sur l'Histoire. Sur Twitter, l'image a très rapidement été reprises pour de nombreuses plaisanteries et autres détournements. Stéphane Bern, qui joue dans le téléfilm le rôle d'un commandant de l'Armée de l'air ayant perdu son fils, est revenu sur ce buzz réalisé malgré lui. Et l'animateur s'en amuse, comme on a pu le lire dans les colonnes du Parisien.

"Dès que j'ai un gun entre les mains, tout le monde en fait des gorges chaudes sur les réseaux sociaux ! Cela me fait sourire. Et ça fait du buzz autour du téléfilm, c'est très bien." Stéphane Bern a l'air donc de plutôt apprécié que son image soit reprise sur les réseaux sociaux de la sorte, car cela permet de faire de la publicité autour de la production de "Pour l'honneur d'un fils". Reste à savoir cependant si le public suivra le téléfilm sur France 3.

Quoi qu'il en soit, Stéphane Bern semble ravi de son expérience d'acteur puisqu'il va bientôt enchaîner avec une nouvelle série nommée Bellefond. "Être commandant de l'armée de l'air, bientôt procureur dans la série " Bellefond " dont le pilote sera diffusé cet automne sur France Télévisions et dont on va tourner le deuxième épisode en octobre, permet d'avoir plusieurs vies en une, de sortir des codes de la présentation. Un animateur vieillissant a un côté pathétique, alors qu'un comédien qui prend de l'âge, on dit qu'il prend de la bouteille. C'est injuste, non ?"