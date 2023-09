Ces villes et villages sont prêts à vous payer très cher pour que vous vous y installiez, voici la liste

Dans ces villes, les nouveaux habitants sont accueillis comme des rois...

Etre payé pour déménager, l'idée peut faire rêver plus d'un Français en cette période d'accès difficile à la propriété. Face à l'exode rural et à la désertification, des municipalités ou même des pays ont mis en place des systèmes d'incitations pour contrer ce déclin et tenter de redynamiser leurs régions. Et cela peut rapporter gros aux audacieux !

Si vous cherchez un endroit calme pour vous installer, un changement de vie ou que vous pouvez par exemple travailler à distance, certaines de ces destinations pourraient bien vous séduire. Des Etats-Unis à la Sicile, de la Suisse au Chili, les propositions sont nombreuses et les offres ont de quoi faire réfléchir. Voici la liste des plus alléchantes destinations :

1. Griegos, en Espagne

L'exode oui mais pas trop loin quand même ? Rassurez-vous, il n y a pas forcément besoin de traverser la planète pour trouver son bonheur et profiter de belles sommes d'argent à l'installation. En Espagne par exemple, une perle se cache dans la belle région d'Aragon. A quasi égale distance de la capitale Madrid et des plages de Valence, pourquoi ne pas s'installer à Griegos, un charmant village, protégé de la touffeur estivale par ses montagnes toutes proches ? La municipalité assure pouvoir proposer des emplois aux familles désireuses de s'installer. Elle leur offre eplus trois mois de loyer gratuit puis des loyers modérés : 225 euros par mois. Chaque enfant entraîne son lot de réduction sur ce loyer : 50 euros pour un enfant.

2. Albinen, en Suisse

En Suisse, les subventions atteignent un tout autre niveau ! Vous pouvez toucher jusqu'à 70 000 francs suisses, soit plus de 73 000 euros, si vous vous installez dans le village d'Albinen en Suisse, présent parmi les plus beaux villages du pays selon plusieurs classements ! Situé dans le Valais, à quelques kilomètres seulement de la station huppée de Crans-Montana, Albinen, Arbignon en français, offre ce joli chèque... sous conditions ! Vous pouvez toucher 25 000 francs suisses par adulte et 10 000 francs par enfant mais vous engagez à rester cinq ans au moins sur la commune. La mairie a prévenu : "Albinen n'a pas d'école, pas de banque, pas de poste, il reste un bistrot, un magasin et un bus par heure. Il faut l'anticiper avant de venir et l'accepter une fois sur place", soulignait la maire à la RTS en avril 2023.

3. Petralia Soprana en Sicile, en Italie

Ah la Dolce vita italienne... Pourquoi ne pas tenter l'aventure en profitant du paysage de l'un des plus beaux villages d'Italie, Petralia Soprana en Sicile ? Face à l'exode rural qui menace le village, notamment l'hiver, les autorités locales ont proposé des subventions de 5000 euros pour ceux désireux de s'installer. Mieux, Sambuca di Sicilia, également en Sicile et qui comprend tout de même plus de 6000 habitants, vend carrément des maisons au prix imbattable de... un euro ! Attention, vous vous engagez pour ce prix modique à financer la rénovation de la maison sous trois ans et à verser une caution de 5000 euros.

4. Candela en Italie

Si vous préférez l'Italie continentale, sachez qu'une commune proche de Naples, Candela propose de l'argent sonnant et trébuchant aux nouveaux arrivants : 800 euros pour une personne célibataire, 2000 euros pour les familles qui s'installent à l'année dans une maison construite avant 1991 et pouvant justifier d'un emploi.

5. Dans le Vermont, aux Etats-Unis

Le rêve américain vous a toujours attiré ? Si les grands espaces ne vous font pas peur, si vous adorez le sirop d'érable spécialité locale, l'Etat du Vermont est fait pour vous. Cet Etat a mis un place un programme de subvention. Il vise les travailleurs à distance. Un dossier est à compléter en ligne. Après avoir déménagé, en fonction de votre zone d'installation, les personnes éligibles peuvent toucher jusqu'à 7500 dollars. Si vous craignez le mal du pays, sachez que la capitale du Vermont se nomme Montpelier (oui avec un seul "l"). De quoi avoir un petit goût du Midi...

6. Curtis dans le Nebraska, aux Etats-Unis

Le Midwest et les grandes plaines américaines vous branchent davantage ? Pourquoi ne pas opter pour le Nebraska ? Plusieurs petites villes ont mis en place des programmes d'aides ces dernières années, dont la ville de Curtis. Le terrain a même été offert aux pionniers du programme alors que des aides à la construction sont également proposées dans cette petite ville de 900 habitants. L'Etat du Nebraska précise que des sommes d'argent sont également versées lors de l'inscription des enfants à l'école publique.

7. Au Chili, mais seulement pour les entrepreneurs

Vous avez une âme d'entrepreneur, une idée géniale mais peinez à convaincre qu'on vous suive dans ce projet ? Pourquoi ne pas tenter votre chance au Chili ? Le pays a lancé un vaste programme de subvention pour essayer d'attirer des start-ups dans le pays. Pour ceux qui souhaitent y lancer leur entreprise, le programme Build propose 14 000 dollars de subvention et un visa de résident d'un an aux candidats retenus. Et si vous avez déjà lancé votre entreprise, le pays propose de le domicilier au Chili contre un apport de 30 000 dollars.