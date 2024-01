Ce pays peu cher est le meilleur endroit où déménager, il promet une vie de rêve

Ce pays a été élu comme étant le meilleur endroit où déménager en 2024.

Qui n'a jamais rêvé de vivre au soleil, sur une plage, les orteils en éventail et surtout... sans travailler ? Le tableau est tellement idyllique qu'il peut paraître complètement irréel. Et pourtant ! Les experts de l'institut International Living publient chaque année leur classement des meilleurs endroits où vivre, voyager ou prendre sa retraite... notamment en fonction de l'aspect financier, non négligeable pour une vie de rêve. Surtout si celle-ci implique de quitter son travail.

Aussi, dans son classement 2024, International Living tient compte du rapport qualité/prix de la vie dans ces destinations, dans le but de pouvoir y prendre une retraite idéale et abordable. Mais plus largement, l'institut donne un panel de pays où la vie est douce et bon marché. Mais alors à quel pays penseriez-vous quand on vous évoque une vie de rêve à pas cher ? L'image de cet article pourrait vous mettre la puce à l'oreille.

Selon le classement 2024 de l'institut International Living, le meilleur pays où partir après avoir quitté son travail et pouvoir y vivre comme un roi est... Le Costa Rica ! Que ce soit pour ses plages tropicales immaculées, son climat éternellement doux, son soleil, son énergie volcanique, sa biodiversité riche de sa faune et de sa flore, ses cascades turquoise à couper le souffle, ou encore son classement parmi les pays les plus heureux... Tout concourt à faire du Costa Rica un chez-soi loin de chez soi. Et ce petit paradis est abordable. Selon International Living, un couple de retraités peut bien vivre avec 2 000 dollars par mois, tandis que les célibataires peuvent profiter de la richesse du Costa Rica avec 1 600 dollars par mois. Soit l'équivalent d'un Smic en France.

Cette perle d'Amérique centrale attire non seulement les retraités, les aventuriers en quête de vie douce et chômée, mais aussi les nomades numériques que sont les télétravailleurs, ou les familles cherchant à fuir la routine. Surnommé la Suisse de l'Amérique centrale, le pays a aboli son armée en 1948, redirigeant les fonds vers la santé et l'éducation. Reconnu mondialement pour son engagement environnemental, le Costa Rica a protégé un quart de son territoire en créant des parcs nationaux et réserves fauniques, et il fonctionne actuellement à 98% grâce à des énergies renouvelables.

Par ailleurs, le Costa Rica dispose d'un système de santé ultra développé et abordable, articulant public et privé. Le système public compte plus de 29 hôpitaux et près de 250 cliniques régionales, assurant une couverture médicale étendue dans tout le pays. La qualité des soins de santé et leur prix est l'une des raisons pour lesquelles les gens choisissent comme destination le Costa Rica.

Le climat du pays est également - évidemment - un facteur d'attraction. Les micro et macroclimats fascinants du pays permettent une diversité exceptionnelle. Avec sa multitude d'espèces végétales et animales, le Costa Rica est un paradis. En fonction de vos goûts et de vos besoins, vous pouvez donc choisir le climat qui vous convient : que ce soit autour du lac Arenal, sur les plages du Pacifique Nord ou dans les montagnes de la Vallée centrale. Le Costa Rica est caractérisé par des saisons sèches (verano) et humides (invierno), permettant une vie en extérieur toute l'année. À noter également, le Costa Rica attire les expatriés en favorisant leurs investissements et obtenir un visa de résident, notamment pour les nomades numériques et une loi actualisée pour attirer les retraités.