Voici où partir cet été sans se ruiner, ce sont les bons plans de dernière minute

Il est encore possible de dénicher de bonnes affaire pour partir à petit prix cet été à condition de viser ces destinations "bons plans" recommandées par les experts.

Les vacances d'été approchent à grands pas mais cette année, l'inflation se fait sentir sur le budget voyage des Français. Toutefois, en étant un peu flexible et en suivant les conseils avisés des professionnels du tourisme, il est encore possible de s'offrir de belles échappées à des tarifs abordables, même à quelques jours des grands départs.

Si les agences de voyage et experts des vacances à petits prix ciblent quelques destinations, elles commencent d'abord par en exclure un certain nombre. Cet été, on oublie Paris avec les JO et son flot de touristes américains à plus gros budget. Pour la même raison, pas question de découvrir les Etats-Unis et en particulier New York. "Big Apple" est devenu inaccessible pour un touriste européen, à cause des prix en hausse des vols transatlantiques mais aussi des hébergements et de la nourriture. Le Canada et l'Amérique du Sud sont aussi à proscrire si vous voulez contenir votre budget.

A l'inverse, certaines destinations émergent comme les vedettes de l'été. La Turquie est en plein boom depuis le début de l'année, une tendance déjà constatée au printemps par FTI Voyages pour TourMag. Les réservations ont été en forte hausse, avec un excellent rapport qualité-prix. La Turquie bénéficie également de la chute de la livre turque, rendant les vacances encore plus abordables.

Autres bons plans du bassin méditerranéen : la Croatie et l'Albanie qui s'impose comme une alternative moins onéreuse aux Baléares ou à la Grèce. "Pour des personnes qui recherchent un bon rapport qualité/prix, je citerais certaines régions d'Espagne, comme la Costa Daurada, ou l'Italie au bord de la mer Adriatique, où l'on trouve encore des prix intéressants", préconise David Banzi de l'agence Banzi Voyages à Genève, interrogé par le média suisse Blick.

Si vous pouvez aller un peu plus loin, cap sur le Vietnam et surtout sur Zanzibar, LA destination tendance de 2024. Le coût de l'avion sera compensé sur place par un rapport qualité-prix quasiment imbattable. Zanzibar séduit de nombreux voyageurs par ses plages de rêve, son climat idéal et ses tarifs très compétitifs, avec des hébergements à partir de 6,50 euros par personne et par nuit ! L'Egypte et la Tunisie sont aussi à scruter au moment de chercher de bonnes affaires, surtout dans le cas d'un voyage tout compris. Ultime bon plan, si on accepte l'idée d'une météo un peu moins favorable qu'en hiver, la République Dominicaine offre encore de belles perspectives si l'on part fin juillet.

La période de départ est d'ailleurs la dernière variable mais la plus importante. Les experts sont unanimes sur ce point. Si possible, partez après le flot du début du mois d'août. Partir la 3e ou la 4e semaine du mois d'août permet déjà d'obtenir de jolis rabais sur les hébergements, comme sur certains vols.