Cette astuce simple nettoie les toilettes sales en deux minutes seulement

Ce produit utilisé dans la cuisine fait des miracles pour nettoyer et faire disparaître le calcaire des WC.

Garder la salle de bains propre, et en particulier les toilettes n'est pas toujours simple. La cause ? L'apparition de traces tenaces de calcaire, pas très esthétiques. Si nettoyer les WC est une tâche ménagère que tout le monde déteste, avec cette astuce vraiment efficace, elle deviendra un vrai jeu d'enfant, vous n'aurez plus besoin de frotter.

Parmi les nombreuses méthodes de nettoyage disponibles, une sort du lot par son originalité, sa simplicité et sont efficacité. Il s'agit d'utiliser une pastille pour lave-vaisselle pour éliminer le calcaire et autres dépôts tenaces des toilettes. Ces tablettes, conçues pour dégraisser et désinfecter la vaisselle, peuvent également se montrer redoutablement efficaces pour nettoyer et désinfecter vos toilettes.

© ReaLiia - stock.adobe.com

Vous allez voir, cette méthode est révolutionnaire et ne vous prendra que 2 minutes (sans le temps de pause pour laisser le produit agir bien sûr). Voici comment procéder. Faites bouillir au moins un litre d'eau chaude et versez-la dans une bassine. Placez-y la tablette lave-vaisselle et laissez-la se dissoudre partiellement (si vos WC sont très sales, faites chauffer 2 litres d'eau et mettez deux tablettes de lave-vaisselle). Cette dissolution initiale permettra aux agents nettoyants de la tablette de se répartir plus facilement sur les surfaces à nettoyer.

Versez lentement le mélange d'eau chaude et de tablette dissoute dans la cuvette des toilettes, en veillant à bien couvrir les parois internes. Laissez agir pendant environ 15 à 20 minutes minimum, voire toute une nuit pour une efficacité optimale. Les ingrédients actifs de la tablette, comme les enzymes et les agents de blanchiment, commenceront à dissoudre les dépôts de calcaire et à éliminer les bactéries.

Utilisez une brosse de toilettes pour frotter les parois internes de la cuvette, en insistant particulièrement sur les zones tachées ou incrustées de calcaire. Si nécessaire, une vieille brosse à dents peut être utilisée pour atteindre les recoins difficiles d'accès. Tirez la chasse d'eau pour rincer la cuvette.