Bébé d'un mois enlevé au centre hospitalier de Meaux : la mère et son enfant retrouvés

Fin de l'alerte enlèvement. Le procureur de la République de Meaux a annoncé vendredi soir que la mère et sa petite fille d'un mois avaient pu être retrouvées, donnant au passage davantage d'informations sur l'affaire.

Neilylah, âgée d'un mois, a été retrouvée saine et sauve. La fillette avait été enlevée au centre hospitalier de Meaux, jeudi 18 janvier, entre 19h35 et 20h30, par sa maman, une jeune femme de 21 ans prénommée Tracy. L'alerte enlèvement, qui avait été déclenchée ce vendredi en fin d'après-midi, en raison "du peu de moyens dont dispos[ait] la maman, du temps qu'il fai[sait] dehors, et du fait que le bébé était hospitalisé jusqu'à présent", est désormais levée.

Le procureur de la République de Meaux, Jean-Baptiste Bladier, a tenu une conférence de presse peu après 19 heures, ce vendredi soir. Après avoir annoncé que la mère et l'enfant avaient été retrouvées, grâce à "la vigilance d'une personne", une femme qui avait eu vent de l'alerte enlèvement, semble-t-il, et qui a pu identifier cette maman et ce nourrisson sur la commune de Sevran, il est revenu sur les circonstances de l'affaire.

Née le 16 décembre dernier, Neilylah, un mois donc, était hospitalisée depuis sa naissance pour des raisons de santé. Dans le cadre de son hospitalisation, plusieurs professionnels de la santé avaient pu constater que sa mère, qui est par ailleurs sans domicile fixe, pouvait avoir des comportements brutaux envers le nourrisson et avait plusieurs fois verbaliser l'envie de s'en prendre à lui. Il avait aussi pu être constaté que la jeune femme était en difficulté dans son nouveau rôle de maman et mettait régulièrement en danger son enfant malgré les explications répétées du personnel médical pour lui expliquer les bonnes façons de procéder. Ainsi, le 17 janvier, la mère de famille avait été informée que son bébé allait lui être temporairement retiré. Une annonce plutôt bien prise sur le coup, mais qui a conduit à l'enlèvement de l'enfant le lendemain. La jeune maman a été placée en garde à vue ce vendredi soir.