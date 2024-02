Les contrôles aux frontières levés pour ces nouveaux pays, leurs habitants totalement libres de circuler en France et en Europe

Ces habitants de deux pays étrangers pourront bientôt entrer et circuler en France sans contrôle aux frontières.

L'un des principaux avantages que l'Union européenne offre à ses citoyens est celui de circuler librement dans la plupart des pays qui la composent. Une liberté instaurée par le traité de Maastricht en 1992, qui est l'un des piliers de l'UE. Dans le détail, les citoyens européens sont libres de circuler où bon leur semble dans les pays membres de l'espace Schengen, où aucun contrôle n'est effectué aux frontières, sauf dispositions exceptionnelles. Parmi les 27 membres que compte l'Union européenne, 22 font partie de cet espace et 4 États non membres de l'UE y sont aussi associés, à savoir la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein.

Depuis 1995, l'espace Schengen n'a cessé de s'élargir. Et en 2024, ce sont deux pays de l'Europe de l'est qui y font leur entrée : il s'agit de la Roumanie et de la Bulgarie. Les deux Etats sont membres de l'Union européenne depuis 2007. Le 30 décembre 2023, les 27 États membres de l'UE se sont mis d'accord à l'unanimité pour élargir l'espace Schengen à ces deux pays, après un premier avis favorable en 2011.

L'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie a été progressive. En effet ces pays appliquaient déjà certaines conditions de l'espace Schengen comme les contrôles aux frontières extérieures de l'UE et la coopération policière. Ils avaient aussi déjà accès aux informations du système d'information Schengen (SIS). En 2022, l'Autriche avait cependant déposé un veto contre l'intégration des deux pays, car elle estimait être victime d'une immigration clandestine trop importante à ses frontières. Elle s'est finalement alignée sur la décision des autres Etats après avoir obtenu des garanties auprès de la Roumanie et de la Bulgarie en termes de lutte contre l'immigration clandestine.

L'UE a estimé que l'inclusion de la Roumanie et de la Bulgarie serait bénéfique aux voyages, au commerce et au tourisme. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen s'est félicitée dans un communiqué le 30 décembre 2023 : "Aujourd'hui marque un moment historique pour la Bulgarie et la Roumanie, et un jour de grande fierté pour les citoyens bulgares et roumains".

La mesure devrait être effective à partir du 31 mars 2024. Les citoyens bulgares et roumains pourront se rendre dans les pays membres de l'espace Schengen sans passeport et inversement. Seul le document d'identité national sera requis. Néanmoins, cette mesure s'appliquera dans un premier temps uniquement aux voyages par avion et par bateau. Le conseil de l'UE doit encore définir la date de la levée des contrôles aux frontières terrestres. Cela signifie que le passeport sera toujours obligatoire pour les voyageurs traversant les frontières de ces deux pays en voiture.