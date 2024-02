Que signifie le chiffre sous les bouteilles d'eau ? Trop peu de gens le savent

Ce chiffre entouré d'un triangle présent sur les emballages plastiques a une réelle signification et donne une information importante.

La gestion du plastique est devenue l'un des principaux enjeux de la sauvegarde de l'environnement. Bien qu'il soit omniprésent sur la planète, la durée de vie particulièrement longue du plastique pose en effet un problème majeur. Les tentatives pour réduire son usage et gérer son utilisation se multiplient. Les ustensiles réutilisables se sont notamment développés au cours des dernières années, notamment les gourdes afin de réduire l'usage des bouteilles jetables.

Mais qu'il soit jetable avec les bouteilles ou durable avec des gourdes ou autres contenants, le plastique fait toujours l'objet de méfiances quant à son impact sur la planète et sur la santé. C'est là qu'un pictogramme présent sur les différents emballages plastiques et notamment sous les bouteilles d'eau intervient. Il se présente sous la forme d'un chiffre au milieu d'un triangle et il fournit de nombreuses informations très utiles à propos du plastique en question.

Sur les emballages plastiques, ce chiffre allant de 1 à 7 entouré d'un triangle passe souvent inaperçu mais est une véritable mine d'informations. Chaque chiffre correspond en réalité a un type de plastique. Le numéro 1 indique la présence de polyéthylène-téréphtalate, plus connu sous le sigle "PET", le numéro 2 représente le polyéthylène haute densité (PEHD), le numéro 3 correspond au polychlorure de vinyle (PVC), le numéro 4 indique le polyéthylène basse densité (PEBD), le numéro 5 représente le polypropylène (PP), le numéro 6 le polystyrène (PS) et le 7 les autres types de plastiques moins fréquents.

Selon les informations de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) transmises à Libération, le type de plastique couramment utilisé pour la confection d'emballages est le numéro 1, c'est-à-dire le polyéthylène-téréphtalate. On retrouve ces différents types de plastiques un peu partout au quotidien. Selon l'Ademe, le numéro 2 se retrouve dans la confection des contenants des produits d'entretien et des médicaments. Le numéro 4 est quant à lui utilisé dans les sacs et sachets en plastique. Le numéro 5 se retrouve aussi dans les bouteilles, les barquettes ou les emballages souples. Et le numéro 6 est celui utilisé pour la fabrication des pots de yaourt.

Contrairement aux croyances habituelles, ce pictogramme ne veut donc pas dire que la bouteille est recyclable. Néanmoins, si cette donnée à elle seule est importante, il convient d'ajouter les risques que peuvent représenter ces plastiques sur la santé. Comme l'indique Libération grâce à des études de l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail), ces plastiques dont l'usage est réglementé, peuvent libérer des substances dont "certaines sont à l'origine d'effets de perturbation endocrinienne". Parmi ces substances ont retrouve notamment "les alkylphénols, les benzophénones, le BPA, les phtalates". La présence de ces composants controversés fait qu'il n'est pas non plus recommandé de réutiliser les bouteilles d'eau en plastique.