On sait enfin pourquoi vous pouvez avoir les yeux rouges sur les photos

La raison pour laquelle vos yeux deviennent rouges sur les photos est d'ordre scientifique. Et elle a le don d'écoeurer certains.

Pourquoi a-t-on régulièrement les yeux rouges sur les photos ? Rappelez-vous, vous avez sûrement déjà vu une photo de famille, un portrait, ou une photo d'anniversaire avec des amis et découvert qu'une des personnes photographiées avait les yeux rouges. Peut-être même était-ce vous. La photo avait sûrement été prise dans un environnement sombre et le flash était activé. Depuis tout ce temps, vous pensiez sûrement que c'était lui qui venait gâcher vos plus belles photos. Détrompez-vous, la vérité est bien différente et étonnante.

En réalité, il existe une raison très spécifique pour laquelle vos pupilles deviennent rouges sur les photos, et elle est tout à fait scientifique. C'est ce qu'explique le TikTokeur Nicholas Grant dans une vidéo. Si vous êtes dans une pièce sombre, votre pupille s'ouvre très grand pour laisser entrer la lumière et c'est dans cette situation que vous utilisez un flash. Normalement, si votre oeil voit une lumière vive, il se ferme. Mais un flash est trop rapide pour que la pupille réagisse à temps. C'est donc la pupille ouverte qui provoque l'oeil rouge. "C'est pourquoi, certains appareils photo font un double flash, un pour fermer la pupille et un pour prendre la photo", indique-t-il.

Maintenant que le mystère autour de l'oeil rouge est élucidé, il reste une question centrale. Pourquoi la couleur rouge, et pas du bleu ou bien du jaune ? C'est exactement ce détail qui a le don d'écoeurer certains. Le ton rouge est causé "par les vaisseaux sanguins de vos yeux. Il s'avère que la couleur que vous voyez est en fait le flash qui éclaire l'intérieur de vos yeux et qui prend un aspect rouge à cause des vaisseaux sanguins dans vos yeux", explique-t-il. Toutefois, pour l'Académie américaine d'ophtalmologie, avoir l'oeil rouge lorsque vous prenez une photo avec le flash est en fait une bonne chose, cela signifie que vos yeux sont en bonne santé, vos rétines sont notamment dégagées et saines.

Les spécialistes indiquent également que dans des conditions de faible luminosité, nos pupilles deviennent plus grandes ou se dilatent pour aider nos bâtonnets à capter plus de lumière. Si vous prenez une photo avec le flash lorsque les pupilles d'une personne sont dilatées, le flash rebondira sur l'arrière de ses yeux ou sur sa rétine. Les rétines humaines sont donc rouges à cause de la couche de vaisseaux sanguins qui s'y trouve. Une explication scientifique qui vous permettra de briller en société lors de votre prochain repas de famille !