Les toilettes classiques vont disparaître - Et c'est sous la lunette des WC que les choses vont vraiment changer

Une start-up a développé de toutes nouvelles toilettes qui changent radicalement ce qui se passe après votre passage au petit coin.

Une idée tout simplement révolutionnaire est en passe de réinventer nos toilettes et notamment le traitement des excréments. Nous le savons tous, les toilettes sont extrêmement gourmandes en eau. En moyenne, lorsque vous tirez la chasse, ce sont pas moins de 9 litres d'eau qui sont évacués. Force est de constater que ce système, aussi pratique soit-il, n'est pas en adéquation avec les enjeux environnementaux du XXIe siècle.

Voilà pourquoi, depuis des décennies, les ingénieurs du monde entier se creusent les méninges pour tenter de trouver la solution miracle pour réduire la consommation d'eau des ménages inhérente à nos va-et-vient au petit coin. Bonne nouvelle, comme le révèle CNN, une société pourrait avoir trouvé une approche totalement différente des toilettes et des eaux usées. Même si cette nouveauté est toujours en phase de test, elle n'a rien d'un gadget.

Cette idée révolutionnaire, nous la devons à WATER Labs, une start-up qui a breveté un matériau évaporatif permettant de réduire le volume de déchets, et donc d'excréments, jusqu'à 97% ! Et si la solution la plus écologique pour traiter les déchets humains était simplement de les faire disparaître ? C'est en tout cas l'ambition affichée par la start-up en faisant s'évaporer la quasi totalité des indésirables.

Les concepteurs d'iThrone (oui c'est vraiment le nom de ce projet) décrivent leur invention avec des mots simples : la "poche à crotte rétractable". Clair, net et précis. Et le principe est tout aussi simple : un sachet réceptionne les déchets qui restent après votre passage à la selle, de manière totalement hygiénique. Pour la majorité des excréments, ils s'évaporent dans l'air grâce au matériau dont la société ne souhaite pas communiquer le nom. Comme pour les toilettes sèches, cette technique permet de ne pas utiliser d'eau.

Le prototype de l'iThrone a d'abord été miniaturisé. Dans sa version définitive, il présente un avantage considérable sur la concurrence : l'évacuation plus rapide de la quasi totalité des déchets. Ce format semble aussi plus adapté pour les petits appartements, car beaucoup moins encombrant que les toilettes sèches par exemple, qui constituent également une alternative écologique.

Pour l'heure, la version la plus poussée du prototype de sachet qui réceptionne les excréments ne parvient pas encore à les traiter parfaitement. Un test est en cours au Panama et en Ouganda, deux pays dans lesquels l'enjeu d'une installation massive de sanitaires est particulièrement important.