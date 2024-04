Voici le message qui va être envoyé par la Nasa dans l'espace à destination des extraterrestres

Alors que la Nasa prévoit d'envoyer un nouveau satellite autour de Jupiter, un message adressé aux formes de vie extraterrestre qui pourraient s'y trouver sera envoyé.

La découverte de formes de vies extraterrestres est un objectif qui anime de nombreux scientifiques. Et l'agence spatiale américaine, la NASA, continue au cours de ses recherches et de ses missions d'exploration, de chercher des traces d'autres formes de vie au-delà de la Terre.

Si la Lune et Mars semblent être les principaux objets d'étude des agences spatiales, les autre planètes font aussi l'objet de recherches. La planète Jupiter, notamment, est au cœur d'une des prochaines missions de la NASA. La mission Europa Clipper devrait s'élancer de la Terre le 10 octobre 2024 en direction d'une des lunes de Jupiter. Le satellite devrait arriver en orbite autour de la lune Europe en 2030, après un voyage de 2,6 milliards de kilomètres.

La particularité de cette lune est qu'elle est recouverte d'une couche de glace qui cache de nombreux milieux sous sa surface dont un océan. Le but principal de la mission Europa est de "comprendre la nature de la couche de glace et de l'océan qui se trouve en dessous ainsi que la géologie et la composition de la lune" comme l'indique le site de la NASA. L'agence ajoute que l'objectif est aussi d'évaluer le potentiel habitable d'Europa.

"In Praise of Mystery: A Poem for Europa" le poème d'Ada Limón © Avec l'aimable autorisation de la NASA/JPL-Caltech

Dans le cadre de la recherche d'autres formes de vie, cette mission sera dotée d'un élément bien particulier. En 2023, la NASA a lancé un projet intitulé "Message in a Bottle" destiné aux habitants du monde entier. Le principe : envoyer son prénom à la NASA afin qu'il soit inscrit sur le vaisseau de la mission. Au total, l'agence a récolté 2,6 millions de noms qu'elle a tous fait graver aux côtés d'un poème intitulé "In Praise of Mystery : A Poem for Europa" écrit par la poétesse américaine Ada Limón. Le voici en intégralité, en anglais :

"Arching under the night sky inky with black expansiveness, we point to the planets we know, we ; pin quick wishes on stars. From earth, we read the sky as if it is an unerring book of the universe, expert and evident. ; Still, there are mysteries below our sky: the whale song, the songbird singing its call in the bough of a wind-shaken tree. We are creatures of constant awe, curious at beauty, at leaf and blossom, at grief and pleasure, sun and shadow.

And it is not darkness that unites us, not the cold distance of space, but the offering of water, each drop of rain, each rivulet, each pulse, each vein. O second moon, we, too, are made of water, of vast and beckoning seas. We, too, are made of wonders, of great and ordinary loves, of small invisible worlds, of a need to call out through the dark."

Difficile de le traduire en français, mais il donnerait : "Sous le ciel nocturne d'encre noire, nous pointons les planètes que nous connaissons, nous épinglons les étoiles pour faire des vœux. Depuis la Terre, nous lisons le ciel comme s'il s'agissait d'un livre infaillible de l'univers, expert et évident ; Pourtant, il y a des mystères sous notre ciel : le chant de la baleine, l'oiseau chanteur qui chante son appel dans la ramure d'un arbre secoué par le vent. Nous sommes des créatures constamment émerveillées, curieuses de la beauté, des feuilles et des fleurs, du chagrin et du plaisir, du soleil et de l'ombre.

Et ce n'est pas l'obscurité qui nous unit, ni la froide distance de l'espace, mais l'offrande de l'eau, chaque goutte de pluie, chaque ruisseau, chaque pouls, chaque veine. Ô deuxième lune, nous aussi, nous sommes faits d'eau, de mers vastes et séduisantes. Nous aussi, nous sommes faits de merveilles, d'amours grandes et ordinaires, de petits mondes invisibles, d'un besoin d'appeler à travers l'obscurité."

La NASA a aussi gravé sur la plaque métallique intégrée au vaisseau le mot "eau" en 103 langues. Ce mot a été choisi pour le lien qu'il représente entre les deux planètes. Sur cette plaque, les mots apparaissent non pas de façon écrite mais sous forme d'ondes qui correspond à la représentation visuelle de sa prononciation. En plus des messages inscrits, la NASA compte y ajouter l'équation de Drake. Nommée après son inventeur, l'astronome américain Frank Drake, cette formule créée en 1961 a pout but d'estimer la possibilité de découvrir des civilisations extraterrestres avancées.