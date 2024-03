Alerte météo : La Vienne et l'Indre-et-Loire maintenus en vigilance rouge pour crue, un homme disparu samedi soir

Météo France a placé la Vienne et l'Indre-et-Loire en vigilance rouge pour crue. Quatre autres sont maintenus en alerte orange. Ce dimanche, le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'un kayakiste avait disparu.

Ce week-end de Pâques pourrait être marqué par une crue centennale, dont le niveau approche celui constaté en 1913, en Indre-et-Loire. Le département placé, samedi 30 mars et maintenu ce dimanche, en vigilance rouge devrait connaître le pic de la crue de la Creuse à Descartes, à 11 heures, avec 7m05. D'après la préfecture, "plusieurs zones ont été touchées par des débordements, entraînant des coupures de circulation sur certaines routes", indique-t-elle dans un communiqué, précisant que 150 foyers sont privés d'électricité.

Un kayakiste en difficulté

Sur BFMTV, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin a indiqué que plus de 500 sapeurs-pompiers sont mobilisés pour éviter les drames. Il a néanmoins évoqué la disparition d'une personne en Haute-Vienne. Selon France 3 et le Populaire du Centre, un kayakiste a été aperçu en difficulté samedi soir. Les secours ont été alertés par des témoins, vers 16 heures, hier, à Aixe-sur-Vienne. Après des recherches sans succès, sur dix kilomètres de rivière, le dispositif a été levé durant la nuit et a repris ce dimanche. Ce matin, la préfecture de la Haute-Vienne a précisé que personne n'est cependant porté disparu à cette heure. Aucun proche n'a signalé un kayakiste qui ne serait pas rentré et aucun des témoins précités n'a vu l'embarcation se retourner, rapporte TF1 info.

Gérald Darmanin appelle les citoyens à "rester attentif aux messages de la sécurité civile" qui ont "fait leur preuve".