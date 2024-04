Alerte météo : trois départements placés en vigilance rouge pour crue

À la mi-journée, ce lundi 1er avril, lYonne et la Côte-d'Or ont été placés en vigilance rouge pour crues. À l'instar de l'Indre-et-Loire, maintenu en "vigilance absolue" depuis samedi.

A la mi-journée, ce lundi, l'Yonne et la Côte-d'or basculent en vigilance rouge en raison d'une crue majeure de l'Armançon. Les deux départements de Bourgogne rejoignent l'Indre-et-Loire, maintenu en "vigilance absolu" depuis samedi, selon le dernier bulletin de Météo France, publié à 13h41. Néanmoins, un semblant de retour à la normale en Indre-et-Loire est en cours. La Creuse a "amorcé sa décrue" ce matin et la préfecture a annoncé, en fin de matinée, que "le retour à domicile est désormais possible dans tous les secteurs".

Dix autres départements ont été placés en vigilance orange, la Saône-et-Loire, la Charente-Maritime, la Charente, la Gironde, la Dordogne, le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence, les Bouches-du-Rhône, le Var et le Gard.

Par ailleurs, "l'activité avalancheuse de la nuit va progressivement s'estomper en matinée sur les massifs du Mercantour et du Haut-Var/Haut-Verdon avec la fin des précipitations. Les précipitations diminuent ce lundi matin. On relève plus de 100 mm de précipitations sur l'épisode pour les massifs du Mercantour et du Haut-Var/Haut-Verdon. Des avalanches ont été signalées sur certains accès routiers des Alpes-Maritimes dont la route d'accès à Isola 2000" précise Météo France ce matin.

Un kayakiste toujours recherché

Selon France 3 et le Populaire du Centre, un kayakiste a été aperçu en difficulté samedi soir. Les secours ont été alertés par des témoins, vers 16 heures, hier, à Aixe-sur-Vienne. Après des recherches sans succès, sur dix kilomètres de rivière, le dispositif a été levé durant la nuit et a repris dimanche.

Au matin, la préfecture de la Haute-Vienne précisait que personne n'avait signalé la disparition de cette homme et "aucun des témoins précités n'a vu l'embarcation se retourner", rapporte TF1 info. Néanmoins, les recherches menées par la gendarmerie se poursuivent ce lundi matin, dans une zone désormais en décrue et sans vigilance particulière. Pour l'instant, les recherches "jusqu'à la frontière avec la Charente" par la gendarmerie, à l'aide d'un hélicoptère restent vaines.