Assurance : la vignette verte disparaît définitivement des pare-brise ce 1er avril

Ce 1er avril 2024, la vignette verte disparaît des pare-brise. Les contrôles se feront à partir de la plaque d'immatriculation. Et un nouveau document sera envoyé aux assurés.

Finis le macaron vert collé au pare-brise. Après 40 années d'existence, ce 1er avril, la vignette d'assurance, imprimée plus de 50 millions de fois par an, disparaît. Le contrôle sera désormais effectué grâce à la plaque d'immatriculation rentrée dans un "fichier des véhicules assurés" (FAV) mis à jour en temps réel par les assureurs et consultable autant par les forces de l'ordre que les particuliers.

La mesure a deux principaux avantages pour les assureurs. D'abord, elle devrait permettre de réduire les fraudes estimées, en 2022, à près de 190 millions d'euros grâce à des contrôles plus fiables sur le FAV, explique TF1 info. Enfin, la dématérialisation des contrats automobile devrait représenter une économie de 60 millions d'euros par an pour les assurances.

Où retrouver les informations de son assurance ?

Mais pas de panique. Pour informer les automobilistes de leurs coordonnées d'assurance, nécessaire lorsqu'on remplit un constat après un accrochage par exemple, ou juste pour être certain de bien avoir son contrat à jour, la vignette est remplacée par le "mémo véhicule assuré" (MVA). Transmis en version papier et par mail au conducteur après la souscription d'un nouveau contrat, ce mémo n'a pas de date d'expiration, donc pas besoin de le renouveler chaque année.

Il constitue également "une présomption d'assurance" du véhicule les quinze premiers jours du contrat souscrit, il est donc recommandé de s'assurer de toujours l'avoir à portée de main, en physique ou dématérialisé.