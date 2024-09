Un nouveau produit permet d'éliminer les particules nanoplastiques de l'eau en quelques instants

Des chercheurs ont mis au point un procédé pour dépolluer l'eau des particules de plastique.

Du plastique, il y en a partout. A cause de nos habitudes de consommation, cette matière est aussi bien présente dans nos placards que dans les coins les plus reculés de la planète. On en trouve même congelés dans les glaces de l'océan Arctique. Mais récemment, un certain nombre d'études a révélé que des particules de micro et de nanoplastiques se trouvaient également dans notre sang, nos poumons, notre foie et nos reins.

Et bien que l'on ne sache pas à quels points elles sont nocives pour l'homme, la liste des effets causés par une longue exposition à ces particules s'allongent à mesure que les recherches se multiplient. Cancers, diabète, problèmes hormonaux, défaillance respiratoire ou cardiovasculaire autant de maladies chroniques qui pourraient un jour être attribuées à ces minuscules particules qui nous entourent et que l'on ingère quotidiennement à cause des emballages des produits alimentaires.

Des chercheurs de l'Université du Missouri aux États-Unis viennent toutefois de mettre au point une méthode pour extraire 98% de ces nanoplastiques de l'eau. La technique semble toute bête, mais elle résulte d'un travail de recherche de longue haleine. "Notre stratégie consiste à utiliser une petite quantité de solvant naturel pour absorber les particules de plastique contenues dans un grand volume d'eau", explique Gary Baker, professeur associé au département de Chimie de l'Université du Missouri.

La manœuvre consiste en fait à ajouter une certaine dose de ce liquide hydrophobe à un volume d'eau. Les deux liquides, une fois émulsionnés, viendraient se séparer - comme lorsqu'on mélange de l'eau et de l'huile - et le solvant remonterait avec les microplastiques. Il suffira alors d'écumer la couche de solvant pour obtenir une eau "pure" et sans polluants.

Pour arriver à ce résultat, les chercheurs ont tout de même dû créer ce solvant, dont ils n'ont pas encore percé toutes les capacités. Il s'agit là d'une avancée importante qui pourra peut-être améliorer la santé des populations, alors que l'abandon des produits plastiques ne semble pas encore vraiment au programme. Les prochaines recherches doivent porter sur les méthodes de recyclage de ces solvants pour qu'ils ne soient pas à usage unique.

Pour les consommateurs, cela signifie que ce n'est pas demain qu'ils pourront adopter cette nouvelle manière de filtrer l'eau. Il existe toutefois déjà des filtres à eau qui utilisent les principes du charbon pour éliminer les particules de plastique présentes dans l'eau. Leur efficacité est cependant limitée en comparaison avec cette nouvelle méthode d'extraction.