OVH : une panne géante, puis des excuses (et des explications)

OVH. Que s'est-il passé ce matin chez OVHCloud ? Le groupe a présenté ses excuses à ses clients, touchés par une panne d'Internet, à cause d'une intervention malheureuse sur un routeur.

[Mis à jour le 13 octobre 2021 à 12h02] Une immense panne et de nombreux sites Internet ont été longtemps inaccessibles : de nombreuses sociétés hébergeant leurs services numériques sur OVHCloud ont fait face à de grandes difficultés de connexion vers 9h35 ce mercredi 13 octobre. L'origine de ce vaste bug a été identifié : une mise à jour de la configuration d'un routeur, aux Etats-Unis, ne s'est pas passée comme prévue. OVH s'est lancée aujourd'hui dans une opération dont le groupe ne mesurait pas, manifestement le risque : pour répondre à des attaques de pirates informatiques, qui se sont intensifiées ces derniers jours, OVH a déployé une séries de maintenances et de renforcement des infrastructures existantes dans un data center outre-Atlantique. Tout ceci a été mal mis en place. Résultat : un routeur chargé de transférer les données entre les serveurs mal configuré et des sites qui n'ont plus répondu durant de très longues minutes.

OVH a transmis aux médias et aux entreprises clientes un court communiqué pour faire part de la mobilisation de ses services pour résoudre tous les soucis techniques. Voici le message de la direction, mis en ligne sur Twitter : "Suite à une erreur humaine durant la reconfiguration du network sur notre DC à VH (US-EST), nous avons un souci sur la toute la backbone. Nous allons isoler le DC VH puis fixer la conf. Ces derniers jours, l'intensité des attaques DDoS a beaucoup augmenté. Nous avons décidé d'augmenter notre capacité de traitement de DDoS en ajoutant de nouvelles infrastructures dans notre DC VH (US-EST). Une mauvaise configuration du routeur a provoqué la panne du network", a écrit sur les réseaux sociaux Octave Klaba, le patron d'OVH.

A 11h20, la direction du groupe a mis en ligne un communiqué pour faire le point : "Les équipes d'OVHcloud sont rapidement intervenues pour isoler l'équipement à 10h15. Les services ont été rétablis depuis cette intervention. Nous menons actuellement une campagne de vérification auprès de nos clients pour confirmer le rétablissement de tous leurs services". Et d'ajouter : "Nous présentons nos plus sincères excuses à l'ensemble de nos clients impactés et nous ferons preuve de la plus grande transparence sur les causes et les conséquences de cet incident".

Le problème a été identifié rapidement, la panne est résolue depuis 10h40. Sur BFMTV, Stéphane Bortzmeyer, spécialiste des réseaux informatiques, a apporté d'autres éléments d'explication : "Il existe deux versions du protocole IP, qui est commun à tout Internet et qui permet de joindre les sites Web par le biais d'une suite de chiffres. La version IPv4, déployée aux débuts de l'Internet, et IPv6, plus récente qui permet d'obtenir bien davantage d'adresses IP, mais qui n'est pas encore déployée partout. Ce sont les sites en IPv4 qui sont touchés par la panne de ce matin".

Cette nouvelle panne intervient alors que le groupe OVHCloud doit entrer en bourse dans quelques jours. Un très mauvais timing pour le groupe français, considéré comme une "pépite" par les observateurs de l'économie numérique. Rappelons qu'au mois de mars, un immense incendie dans des datas center, situés à Strasbourg, avait déjà provoqué une panne exceptionnellement longue pour les clients de OVH.

De nombreux services étaient perturbés ce mercredi 13 octobre, dont des sites gouvernementaux. OVHcloud est en train de rétablir les derniers sites inaccessibles. Cette page permet de suivre en direct l'évolution des remises en état : http://travaux.ovh.net/?project=0&status=all&perpage=50.

Des perturbations importantes ont été signalées par des entreprises utilisant les services de OVH. Des dizaines de société ont fait face ou font toujours face à des difficultés, certains sites ou applications ne fonctionnent plus du tout. Selon le site DownDetector, plusieurs milliers de dysfonctionnements liés aux services OVH ont été signalés ce mercredi 13 octobre 2021, ils sont en cours de réparation.